Una organización narcocriminal trasnacional que operaba en distintos puntos del AMBA fue desbaratada tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina. La banda, conocida como el “Clan Quiroga-Mamani”, tenía uno de sus principales puntos de acopio de cocaína en el barrio El Olimpo de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. En el marco de la denominada “Operación Bronko”, los investigadores detuvieron a cuatro personas, entre ellas al presunto líder de la estructura, apodado “Bronko”, además de una mujer y otros dos hombres. Durante los procedimientos se secuestraron 47,893 kilogramos de cocaína de máxima pureza, 3.000 pastillas de MDMA, más de 142.900 dólares, cuatro millones de pesos, vehículos, teléfonos celulares y documentación.

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El Olimpo, uno de los puntos de acopio de la droga Según la investigación, el grupo ingresaba cocaína de alta pureza desde Bolivia y la almacenaba en distintos domicilios alquilados en El Olimpo, en Ingeniero Budge. Desde allí, la droga era distribuida a otros revendedores. Además, la organización captaba personas que transportaban estupefacientes hacia Europa. Los investigadores señalaron que “Bronko” tenía una fuerte influencia en el barrio y zonas cercanas, donde habría adquirido lotes y propiedades de manera ilícita. Una investigación que comenzó en Tigre La causa se inició en abril de 2025, cuando efectivos de la Policía Federal detectaron un intercambio de droga en un complejo de Tigre. En ese procedimiento fue detenido un ciudadano boliviano que llevaba 40 kilos de cocaína en su vehículo, mientras que un hombre uruguayo logró escapar. A partir de esa investigación, los agentes identificaron conexiones con otros narcotraficantes y una guardería náutica de Rincón de Milberg, donde se habría ocultado otro cargamento de unos 100 kilos de cocaína.

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