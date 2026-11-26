Una camioneta se prendió fuego el pasado miércoles 25 de noviembre por la tarde mientras circulaba por Camino Presidente Juan Domingo Perón, ex Camino Negro, en la zona de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. El vehículo comenzó a arder mientras avanzaba en dirección a provincia y el conductor logró salir antes de que las llamas se extendieran.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona. De acuerdo con lo que le indicó Gustavo Liuzzi, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora El Diario Sur, se trató de una camioneta que "venía andando y se prendió".

Ante la emergencia, una dotación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora se trasladó hasta el lugar para controlar el incendio. También trabajaron en el operativo personal de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.