Una camioneta se prendió fuego el pasado miércoles 25 de noviembre por la tarde mientras circulaba por Camino Presidente Juan Domingo Perón, ex Camino Negro, en la zona de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. El vehículo comenzó a arder mientras avanzaba en dirección a provincia y el conductor logró salir antes de que las llamas se extendieran.
El hecho ocurrió alrededor de las 15 y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona. De acuerdo con lo que le indicó Gustavo Liuzzi, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora El Diario Sur, se trató de una camioneta que "venía andando y se prendió".
Ante la emergencia, una dotación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora se trasladó hasta el lugar para controlar el incendio. También trabajaron en el operativo personal de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.
Según explicó Liuzzi a este medio, no hubo personas heridas como consecuencia del incendio. El conductor pudo abandonar la camioneta a tiempo, antes de que el fuego afectara por completo al vehículo.
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En cuanto al origen del fuego, el jefe de Bomberos señaló que se habría producido por "alguna falla mecánica". Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre qué desperfecto habría provocado que la camioneta, que se trataría de una Ford F100, comenzara a incendiarse mientras circulaba.
Tránsito parcialmente afectado en Camino Negro
Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, el tránsito en la zona tuvo una afectación parcial. Liuzzi confirmó que la circulación no fue interrumpida por completo, aunque se redujo el paso de vehículos para permitir el trabajo de los efectivos.
El vehículo, en tanto, sufrió daños como consecuencia del fuego. Las circunstancias del desperfecto que habría originado el incendio continúan siendo materia de investigación.
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