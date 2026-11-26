Un hombre logró que la Justicia de Lomas de Zamora revirtiera la decisión de su compañía de seguros, que se había negado a pagarle la indemnización por el robo de su auto porque lo utilizaba como Uber. El hecho ocurrió el 17 de abril de 2023. El propietario dejó estacionado su Renault Scenic cerca de una empresa de transporte de pasajeros de la Zona Sur, donde trabajaba. Al terminar su jornada, descubrió que el vehículo había sido robado.

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La aseguradora rechazó el reclamo porque el auto estaba declarado para uso particular y consideró que utilizarlo para transportar pasajeros implicaba una actividad comercial. Qué resolvió la Justicia de Lomas El caso llegó al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 de Lomas de Zamora, que consideró que la compañía no había demostrado que el uso del vehículo mediante una aplicación de transporte aumentara concretamente el riesgo de robo. El juez sostuvo que no alcanzaba con señalar una diferencia entre el uso declarado y el real, sino que la aseguradora debía probar que esa circunstancia justificaba rechazar la cobertura.

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