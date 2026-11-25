Un campeonato de penales a beneficio de Patricio Centurión se realizará el sábado 28 de noviembre en la cancha auxiliar de Temperley. La iniciativa surgió de la hinchada del club y tiene como objetivo recaudar fondos para que el joven pueda afrontar una operación que necesita tras sufrir un grave accidente automovilístico. La jornada comenzará a las 19 y estará abierta a todas las personas que quieran participar. Según informaron en la convocatoria, los interesados podrán anotarse en parejas el mismo día del evento. El valor de inscripción será de $20.000 por pareja. Patricio habló con El Diario Sur y contó que todavía atraviesa un proceso de recuperación por las lesiones que sufrió en el siniestro vial ocurrido en Temperley en abril de este año. Además del campeonato, sus allegados impulsan una rifa y una colecta solidaria para alcanzar el dinero necesario para la intervención quirúrgica. El joven continúa con su recuperación y necesita distintos tratamientos médicos. Además del torneo solidario, impulsa una rifa de una camiseta firmada por todo el plantel del Gasolero. Temperley: cómo fue el accidente que sufrió Patricio Centurión El accidente ocurrió un domingo por la tarde sobre la calle Scalabrini Ortiz al 200, entre Juan Manuel Fernández y Coronel Pringles, en Temperley, partido de Lomas de Zamora. La camioneta Ford EcoSport en la que viajaba Patricio chocó contra una Toyota Hilux que estaba estacionada y terminó volcada sobre uno de sus laterales. Según relató el joven, el impacto se produjo del lado en el que él viajaba como acompañante. Como consecuencia del choque, salió despedido del vehículo y golpeó su rostro contra el asfalto.

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"Del accidente y de ese día no recuerdo absolutamente nada. Tengo memoria porque no la perdí, pero ese día no recuerdo nada", contó. Patricio sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura grave de cráneo, una importante pérdida de sangre y fracturas en distintas partes de la cara y la mandíbula. La recuperación de Patricio y la operación que necesita Actualmente, el joven continúa con distintos tratamientos y controles médicos. Realiza sesiones de kinesiología dos veces por semana, fonoaudiología especializada en deglución y consultas con profesionales de oftalmología y neurología. Una de las consecuencias del accidente fue una parálisis del lado izquierdo de la cara que le impedía cerrar completamente el ojo. Esa situación le provocó una úlcera ocular que no lograba cicatrizar, por lo que tuvo que mantener el ojo tapado durante un tiempo. Según explicó, esto desencadenó una desviación ocular. Por ese motivo, necesita someterse a una cirugía de estrabismo. Sin embargo, todavía no tiene una fecha programada para la intervención, ya que primero debe reunir el dinero para afrontar los gastos. "Una vez que junte el monto, que son seis millones y medio de pesos, la haré", explicó.

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