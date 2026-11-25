A los 94 años falleció el fundador de Óptica Galván, un tradicional comercio de Lomas que tiene más de 60 años de trayectoria. “Don Roberto”, como lo llamaban sus allegados, dedicó gran parte de su vida a la profesión y logró transmitir esa pasión a su familia, que continúa con su legado.

La noticia fue comunicada por el propio comercio a través de una publicación en sus redes sociales, donde informaron que Roberto falleció el sábado 21 de noviembre, a los 94 años, y compartieron un recuerdo sobre su vida y su vínculo con el local ubicado en Sarandí 132, a pocas cuadras de la estación ferroviaria.

“Un hombre que dedicó gran parte de su vida a esta profesión que tanto amaba y que supo transmitirnos a toda su familia”, expresaron. En la publicación, la familia destacó que Roberto era “apasionado por su trabajo, amante del tango y de los buenos mates” y contó que “siempre estaba presente en la óptica, atendiendo a sus clientes, compartiendo charlas y haciendo sentir bien a quienes entraban”.