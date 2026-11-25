A los 94 años falleció el fundador de Óptica Galván, un tradicional comercio de Lomas que tiene más de 60 años de trayectoria. “Don Roberto”, como lo llamaban sus allegados, dedicó gran parte de su vida a la profesión y logró transmitir esa pasión a su familia, que continúa con su legado.
La noticia fue comunicada por el propio comercio a través de una publicación en sus redes sociales, donde informaron que Roberto falleció el sábado 21 de noviembre, a los 94 años, y compartieron un recuerdo sobre su vida y su vínculo con el local ubicado en Sarandí 132, a pocas cuadras de la estación ferroviaria.
“Un hombre que dedicó gran parte de su vida a esta profesión que tanto amaba y que supo transmitirnos a toda su familia”, expresaron. En la publicación, la familia destacó que Roberto era “apasionado por su trabajo, amante del tango y de los buenos mates” y contó que “siempre estaba presente en la óptica, atendiendo a sus clientes, compartiendo charlas y haciendo sentir bien a quienes entraban”.
“Durante tantos años fue mucho más que el dueño de la óptica. Fue un compañero, un amigo y una persona muy querida por sus empleados, proveedores y clientes”, señalaron desde la óptica.
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Murió a los 94 años el fundador de Óptica Galván
En el mismo mensaje, lo describieron como una persona “siempre dispuesta a dar una mano”, de “carácter fuerte, sin demasiadas vueltas”, pero “con un corazón enorme”.
“Nos deja una historia de más de 60 años, una familia que continúa con su legado y muchísimos recuerdos que nos van a acompañar para siempre”, expresaron sus familiares en la publicación.
La familia también señaló que lo despide “con mucha tristeza”, pero al mismo tiempo “con el orgullo de haber compartido tantos años a su lado y de poder continuar con aquello que tanto amaba”.
“Gracias por todo lo que nos enseñaste, Don Roberto. Vas a estar siempre presente en cada rincón de Óptica Galván”, concluyeron.
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