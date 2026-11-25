La parroquia San Francisco de Asís de Llavallol recibirá este sábado 28 de noviembre una reliquia de primer grado de San Carlo Acutis, conocido como “el influencer de Dios”. La actividad es organizada junto a la Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA) de la diócesis de Lomas de Zamora.
La reliquia fue concedida por el arzobispado de Asís, Italia, y llegó a la Argentina a través de un scout de la comunidad que también forma parte de COPASCA.
El recibimiento de la reliquia
La presentación se realizará durante una misa que comenzará a las 19 en la parroquia, ubicada en Moldes 302, Llavallol. Además, una hora antes se ofrecerá una charla especialmente destinada a jóvenes para conocer la vida de Carlo Acutis.
La celebración tendrá lugar en el marco del primer domingo de Adviento y en la víspera de la fiesta patronal externa de la parroquia.
Desde la organización invitaron a jóvenes y adultos scouts a participar del encuentro y recibir la reliquia del santo, que fue canonizado en 2025 y es reconocido por su vínculo con la evangelización a través de internet.