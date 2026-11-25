La parroquia San Francisco de Asís de Llavallol recibirá este sábado 28 de noviembre una reliquia de primer grado de San Carlo Acutis, conocido como “el influencer de Dios”. La actividad es organizada junto a la Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA) de la diócesis de Lomas de Zamora.

La reliquia fue concedida por el arzobispado de Asís, Italia, y llegó a la Argentina a través de un scout de la comunidad que también forma parte de COPASCA.