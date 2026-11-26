El Parque Finky de Turdera será sede este sábado 28 de noviembre de una nueva edición del Encuentro Naturalista del Sur (ENaSur), una jornada con propuestas para conocer la biodiversidad de la zona y promover el cuidado del ambiente.

La iniciativa, denominada “En Bandada”, se desarrollará de 12 a 19 y contará con charlas, recorridas de reconocimiento de especies, una plantación comunitaria y un espectáculo folklórico. Además, la jornada buscará acompañar la sanción de la ordenanza para crear el Espacio Protegido “Humedal del Arroyo Galíndez”, según se informó en la convocatoria.

Las actividades comenzarán a las 12 con una charla y una salida de reconocimiento de especies del Arboretum del Parque Finky. La propuesta estará a cargo de Enraizando Nativas y la Red de Jardines Silvestres de Lomas de Zamora.