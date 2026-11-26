El Parque Finky de Turdera será sede este sábado 28 de noviembre de una nueva edición del Encuentro Naturalista del Sur (ENaSur), una jornada con propuestas para conocer la biodiversidad de la zona y promover el cuidado del ambiente.
La iniciativa, denominada “En Bandada”, se desarrollará de 12 a 19 y contará con charlas, recorridas de reconocimiento de especies, una plantación comunitaria y un espectáculo folklórico. Además, la jornada buscará acompañar la sanción de la ordenanza para crear el Espacio Protegido “Humedal del Arroyo Galíndez”, según se informó en la convocatoria.
Las actividades comenzarán a las 12 con una charla y una salida de reconocimiento de especies del Arboretum del Parque Finky. La propuesta estará a cargo de Enraizando Nativas y la Red de Jardines Silvestres de Lomas de Zamora.
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La agenda del Encuentro Naturalista del Sur en Turdera
A las 14 será el turno de los insectos, con una charla y una recorrida de observación de las especies presentes en el parque. La actividad contará con la participación del COM Zafiro del Talar y la Asociación Naturalista y Entomológica.
Más tarde, a las 16, habrá una charla y una actividad de avistaje de aves del humedal junto al COA Zorzal Colorado, una propuesta orientada a reconocer las especies que habitan ese entorno natural.
El cronograma continuará a las 17.30 con una plantación comunitaria del Jardín de Biodiversidad. Por último, a las 18, la jornada cerrará con un espectáculo folklórico.
El encuentro tendrá lugar en el parque ubicado en Vicente López 1497, en Turdera, y contará con la participación de distintas organizaciones vinculadas al cuidado del ambiente y la observación de la naturaleza.
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