El Municipio de San Vicente informó que está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2027 en todos los jardines de infantes estatales del distrito. El período comenzó el 24 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre. Las familias interesadas deben acercarse directamente al establecimiento educativo de su barrio para solicitar una vacante.
La convocatoria está destinada a niños y niñas de entre 2 y 5 años y es impulsada de manera conjunta por la Jefatura Distrital, la Secretaría de Educación municipal y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
Una de las particularidades de la inscripción para el próximo año es la posibilidad de incorporar a chicos de 2 años al sistema público de educación inicial. Si bien la escolaridad es obligatoria a partir de los 3 años, los jardines estatales del distrito también ofrecen vacantes para esa franja etaria.
La secretaria de Educación municipal, Eleonora Vázquez, explicó que la incorporación de las salas de 2 años comenzó a trabajarse el año pasado y que ahora la propuesta está disponible en todos los jardines estatales de San Vicente.
Horarios y documentación para la inscripción 2027
Las familias que quieran gestionar una vacante deben concurrir al jardín estatal elegido dentro de los horarios establecidos para la atención de los adultos responsables.
Los establecimientos reciben a los interesados de lunes a viernes en dos franjas horarias: de 9 a 11 para el turno mañana y de 14 a 16 para el turno tarde. El período de inscripción finalizará el 30 de noviembre.
Para completar el trámite, es necesario presentar la Planilla de Inscripción 2027 junto con la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI del niño o niña.
Fotocopia del certificado de nacimiento.
Fotocopia de la libreta de vacunas, con el calendario completo al día.
Fotocopia del DNI del adulto responsable que realiza la inscripción.
De esta manera, las familias de San Vicente tienen hasta el último día de noviembre para acercarse a los jardines estatales del distrito e iniciar el trámite para obtener una vacante de cara al ciclo lectivo 2027.
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