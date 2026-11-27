El Municipio de San Vicente informó que está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2027 en todos los jardines de infantes estatales del distrito. El período comenzó el 24 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre. Las familias interesadas deben acercarse directamente al establecimiento educativo de su barrio para solicitar una vacante.

La convocatoria está destinada a niños y niñas de entre 2 y 5 años y es impulsada de manera conjunta por la Jefatura Distrital, la Secretaría de Educación municipal y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

La inscripción a los jardines de infantes de San Vicente

Una de las particularidades de la inscripción para el próximo año es la posibilidad de incorporar a chicos de 2 años al sistema público de educación inicial. Si bien la escolaridad es obligatoria a partir de los 3 años, los jardines estatales del distrito también ofrecen vacantes para esa franja etaria.

La secretaria de Educación municipal, Eleonora Vázquez, explicó que la incorporación de las salas de 2 años comenzó a trabajarse el año pasado y que ahora la propuesta está disponible en todos los jardines estatales de San Vicente.