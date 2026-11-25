La suspensión del desalojo previsto para este martes 24 de noviembre en el barrio La Merced de San Vicente llegó después de días de incertidumbre para las familias afectadas. Sin embargo, para una de ellas, la decisión judicial llegó demasiado tarde: Luis (46), el padre de Abril Weigandt (25) había derrumbado su casa de fin de semana ante la inminencia del operativo. Ahora, su hija contó cómo atravesaron la situación y por qué resolvieron tirar abajo la vivienda antes de que se concretara la medida. “Cuando a nosotros nos llegó la notificación del desalojo, lo hablé con mi papá. La verdad es que dijimos tiramos todo, porque si no lo hacemos, el día del desalojo van a venir, lo van a tirar o directamente se van a quedar con cosas que son de nosotros y que nos costó bastante tener”, relató Abril en diálogo con El Diario Sur. La casa antes del derrumbe. La vivienda utilizada para descanso estaba ubicada sobre Toribia Vitoria al 1600, en una esquina frente al Parque Industrial de San Vicente, cerca de la Ruta 6. “Nosotros lo compramos de buena fe. Tenemos el boleto de cesión, los planos, los pagos de impuestos hasta los últimos, hasta este año”, sostuvo. Barrio La Merced: el conflicto por las escrituras y el reclamo de los terrenos Abril también explicó que su familia había intentado avanzar con la escrituración de los lotes a través de un procedimiento impulsado por el Municipio. Sin embargo, cuando estaban por completar el trámite, les informaron que no podían continuar porque los terrenos estaban involucrados en un juicio.

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“Nosotros tuvimos más o menos cinco años un juicio y con una abogada, la cual también nos estafó”, detalló la vecina. La situación se agravó cuando la familia intentó negociar para evitar el desalojo. De acuerdo con Abril, tuvieron que conseguir otro abogado a último momento, después de que su anterior representante dejara de responderles. El desalojo del martes finalmente fue suspendido. En ese contexto, el abogado que intervino intentó acercar posiciones con el reclamante de los terrenos. Sin embargo, según el testimonio, la suma exigida para llegar a un acuerdo era de 90.000 dólares. “Él quería arreglar con una suma de 90.000 dólares, que me parece una locura, porque no es lo que valen los terrenos esos. Nosotros quisimos realizar una contraoferta como para llegar a un número que pudiéramos arreglar, pero él no bajaba de esa suma”, explicó. Así era la pileta de la casa hasta hace unos días. Finalmente, ante la falta de un acuerdo y la proximidad del operativo judicial, la familia decidió derrumbar la vivienda. Abril señaló que habían llegado a ese punto porque consideraban que ya habían perdido la posibilidad de conservarla.

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