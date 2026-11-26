Alan Nahuel Gamarra, el remisero de 32 años que era buscado desde el jueves 19 de noviembre en San Vicente, fue encontrado y ya se encuentra junto a su familia. Así lo confirmó Raúl, su papá, en diálogo con El Diario Sur.

"Ya estoy con mi hijo para la gloria de Dios en casa. Está ahora descansando y medicado, pero bien", expresó el hombre al comunicar que había podido reencontrarse con Alan.

Alan Gamarra, el hombre que fue buscado durante una semana.

Según relató su padre, el joven había acudido a una iglesia de la localidad de Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, para pedir ayuda. Allí, el pastor lo acompañó hasta un centro de salud para que recibiera asistencia. Mientras lo atendían, el personal del establecimiento advirtió que se trataba del hombre cuya búsqueda se había difundido en distintos medios de comunicación.

De esta manera, después de varios días de incertidumbre, la familia pudo dar con su paradero y confirmar que estaba con vida. Aún se investiga lo que ocurrió en el lapso de tiempo entre el momento en el que se perdió y en el que fue a pedir ayuda a la iglesia

Cómo encontraron al remisero buscado en San Vicente

La familia había perdido contacto con Alan el jueves 19 de noviembre, cuando salió de su casa para trabajar como remisero y tenía previsto realizar un viaje hacia la localidad de Alejandro Korn.