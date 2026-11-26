Alan Nahuel Gamarra, el remisero de 32 años que era buscado desde el jueves 19 de noviembre en San Vicente, fue encontrado y ya se encuentra junto a su familia. Así lo confirmó Raúl, su papá, en diálogo con El Diario Sur.
"Ya estoy con mi hijo para la gloria de Dios en casa. Está ahora descansando y medicado, pero bien", expresó el hombre al comunicar que había podido reencontrarse con Alan.
Según relató su padre, el joven había acudido a una iglesia de la localidad de Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, para pedir ayuda. Allí, el pastor lo acompañó hasta un centro de salud para que recibiera asistencia. Mientras lo atendían, el personal del establecimiento advirtió que se trataba del hombre cuya búsqueda se había difundido en distintos medios de comunicación.
De esta manera, después de varios días de incertidumbre, la familia pudo dar con su paradero y confirmar que estaba con vida. Aún se investiga lo que ocurrió en el lapso de tiempo entre el momento en el que se perdió y en el que fue a pedir ayuda a la iglesia
Cómo encontraron al remisero buscado en San Vicente
La familia había perdido contacto con Alan el jueves 19 de noviembre, cuando salió de su casa para trabajar como remisero y tenía previsto realizar un viaje hacia la localidad de Alejandro Korn.
El hombre trabajaba por cuenta propia en la zona del mayorista Los Polacos. Según había contado su padre, ese día pasó por su casa alrededor de las 12:40 para buscar jugo y hielo, ya que tenía previsto tomar tereré mientras esperaba nuevos viajes.
Cerca de las 13:15 salió nuevamente a trabajar. Veinte minutos después, a las 13:35, le escribió a un familiar para consultar cuánto podía cobrar por un traslado hasta Los Nogales de Korn. Luego de recibir una respuesta, confirmó el viaje con quien sería el pasajero.
El último contacto con sus allegados se produjo durante esa tarde. Alrededor de las 14:20 intentaron comunicarse con él, pero no obtuvieron respuestas. Con el correr de las horas, las llamadas comenzaron a dirigirse al buzón de voz y finalmente el teléfono quedó apagado.
Qué pasó con el auto con el que trabajaba Alan
Durante los días de búsqueda, sus familiares también intentaron localizar el automóvil que utilizaba para trabajar: un Fiat Siena gris.
Hasta el momento, no hay información confirmada sobre el paradero del vehículo. La familia había realizado la denuncia correspondiente y difundido un pedido de colaboración para obtener datos que permitieran encontrar tanto al remisero como al automóvil.
El hallazgo de Alan permitió llevar tranquilidad a sus allegados, que habían compartido su búsqueda para ampliar la difusión y conseguir información sobre su paradero.
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