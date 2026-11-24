El futbolista Kevin “La Flaka” Silcan, jugador de Cañuelas, permanece internado en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el partido ante Estrella del Sur, en Alejandro Korn. El club informó que tiene fracturas múltiples en los huesos de la cara y que podría necesitar una intervención quirúrgica. La lesión ocurrió a los 81 minutos del encuentro correspondiente a la ida de las semifinales del Reducido de la Primera C. El mediocampista impactó el rostro contra el suelo y sufrió una conmoción cerebral, con una breve pérdida del conocimiento, según detalló la institución en un comunicado. Ver publicación en Instagram La gravedad del cuadro obligó a detener el partido y solicitar el ingreso de una ambulancia para retirar al jugador del campo de juego. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica.

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En su publicación, Cañuelas precisó que el futbolista continúa internado y que su evolución está bajo seguimiento de los especialistas. Además, señaló que una posible operación dependerá de las evaluaciones médicas. El estado de salud de Kevin Silcan y el agradecimiento de Cañuelas El club también destacó las gestiones de la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, para concretar el traslado sanitario. Asimismo, agradeció a las autoridades y al personal del hospital de San Vicente y del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner por la atención brindada. Por otra parte, reconoció el acompañamiento de los dirigentes de Estrella del Sur y de las personas que se comunicaron para consultar por el estado del futbolista. Kevin Silcan terminó con fracturas múltiples en los huesos de la cara. De esta manera, el médico del plantel, Esteban Etchevers, continúa trabajando en el seguimiento del caso con el objetivo de alcanzar la mejor recuperación posible para Silcan.

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