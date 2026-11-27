El Municipio de San Vicente continúa con las obras de ampliación y repavimentación de la avenida Sarmiento, donde comenzaron los trabajos de colocación de hormigón en las bases de la calzada. La intervención abarca más de 1.000 metros, desde la calle Presidente Arturo Illia hasta la Ruta Provincial 6, y contempla la construcción de una avenida de doble mano. Según informó el Municipio de San Vicente, la obra avanza con distintas etapas de ejecución y tiene como objetivo modificar las condiciones de circulación en uno de los accesos a la ciudad. En ese marco, el intendente Nicolás Mantegazza recorrió el sector donde se desarrollan las tareas y conversó con vecinos y comerciantes de la zona. Durante la recorrida, el jefe comunal adelantó que la previsión es finalizar un primer tramo de cinco cuadras antes de las fiestas de fin de año. Ese sector comprende el trayecto entre las calles Presidente Arturo Illia y Catamarca.

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Cómo será la obra en la avenida Sarmiento De acuerdo con la información difundida por el gobierno local, el proyecto contempla la construcción de una calzada de doble mano, íntegramente realizada en hormigón. La intervención también incluye la incorporación de un nuevo sistema de iluminación a lo largo del recorrido. Otro de los componentes previstos es la instalación de seis paradas de colectivos, distribuidas de manera equitativa a ambos lados de la avenida: tres en cada margen. Cada una contará con sus correspondientes dársenas para facilitar las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros. Los trabajos se extienden desde Presidente Arturo Illia hasta la Ruta Provincial 6, en un recorrido superior a los 1.000 metros. La intervención apunta a ampliar la capacidad de circulación de la avenida y reorganizar el tránsito en ese corredor. Qué barrios serán beneficiados por la repavimentación La obra tendrá incidencia directa en los barrios San Martín y Santa Rosa, según detalló el Municipio. La nueva infraestructura vial busca facilitar los desplazamientos cotidianos de los vecinos y mejorar las condiciones de circulación para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

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