El Municipio de San Vicente lleva adelante trabajos de mejora y puesta en valor del Paseo de la Laguna, donde se están instalando 22 nuevas luminarias con tecnología LED para renovar la iluminación del espacio costero.

La incorporación de estos equipos permitirá contar con un paseo mejor iluminado y generar mejores condiciones para quienes se acercan a disfrutar de este entorno natural, especialmente durante las horas de la noche.