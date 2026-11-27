El Municipio de San Vicente lleva adelante trabajos de mejora y puesta en valor del Paseo de la Laguna, donde se están instalando 22 nuevas luminarias con tecnología LED para renovar la iluminación del espacio costero.
La incorporación de estos equipos permitirá contar con un paseo mejor iluminado y generar mejores condiciones para quienes se acercan a disfrutar de este entorno natural, especialmente durante las horas de la noche.
Las nuevas luces acompañarán las distintas actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento que se desarrollan en el lugar, además de brindar mayor comodidad a los vecinos y visitantes que eligen la laguna como punto de encuentro.
Los trabajos forman parte de las acciones impulsadas por el Municipio para mejorar la infraestructura y poner en valor los espacios públicos del distrito, con el objetivo de promover su uso y disfrute por parte de toda la comunidad.
De esta manera, el Paseo de la Laguna suma una nueva intervención en su infraestructura y continúa consolidándose como uno de los principales espacios naturales y recreativos de San Vicente.