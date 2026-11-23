El Municipio de Esteban Echeverría anunció la apertura de la inscripción para la Colonia de Verano 2027, una propuesta recreativa destinada a niñas y niños de entre 6 y 15 años, personas adultas mayores de 55 años y personas con discapacidad (PCD). Las actividades se desarrollarán del 4 al 29 de enero en el Campo de Deportes Santa María, ubicado en Juan Hernández 748, en la localidad de El Jagüel.

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La colonia contará con dos turnos: el de la mañana, de 8:30 a 12, y el de la tarde, de 13 a 16:30. Cómo inscribirse La inscripción se realiza de manera presencial, de lunes a viernes, de 9 a 19, en el Campo de Deportes Santa María.

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