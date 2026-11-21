Familiares y allegados buscan a Lautaro Ortiz, un joven de 25 años oriundo de Luis Guillón que permanece desaparecido desde el martes 17 de noviembre. Según informaron sus familiares, ese día salió de la casa de su madre, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, para dirigirse a la vivienda de su padre, en Luis Guillón, pero nunca llegó a destino.

La última vez que lo vieron fue alrededor de las 18 horas. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre su paradero. La denuncia policial ya fue realizada en la Ciudad de Buenos Aires, donde se produjo la desaparición.

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De acuerdo con la descripción difundida por su familia, Lautaro tiene 25 años, mide aproximadamente 1,84 metros, es de contextura delgada, tiene pelo largo y ojos marrones.