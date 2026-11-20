El hombre que fue embestido por una formación del Tren Roca este viernes en Monte Grande fue trasladado con vida al Hospital Santamarina.

El episodio tuvo lugar en un paso a nivel de la localidad y generó un importante operativo de asistencia. Según pudo saber El Diario Sur, el hombre fue derivado al Hospital Municipal Santamarina. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni sobre las causas del accidente.