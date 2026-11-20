El hombre que fue embestido por una formación del Tren Roca este viernes en Monte Grande fue trasladado con vida al Hospital Santamarina.
El episodio tuvo lugar en un paso a nivel de la localidad y generó un importante operativo de asistencia. Según pudo saber El Diario Sur, el hombre fue derivado al Hospital Municipal Santamarina. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni sobre las causas del accidente.
Tren Roca limitado y complicaciones en la vuelta a casa
El accidente también provocó complicaciones en el servicio del Tren Roca. El ramal Ezeiza comenzó a funcionar de manera limitada entre Plaza Constitución y Llavallol, por lo que las formaciones no completan su recorrido habitual hacia el sur del Conurbano.
La interrupción afecta a los pasajeros que regresaban a sus hogares durante la tarde, en una franja horaria de mucho movimiento. Usuarios que tenían como destino estaciones como Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel y Ezeiza deben buscar alternativas para continuar sus viajes.
Mientras se desarrollan las actuaciones por el accidente, el servicio permanece condicionado y genera demoras y complicaciones para los vecinos.