El Municipio de Esteban Echeverría informa el cronograma de servicios públicos durante el feriado de este lunes 23 de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional.
El servicio de recolección de residuos funcionará normalmente y el edificio municipal permanecerá cerrado.
El cronograma
Servicio de salud
Hospital Municipal Santamarina (Gral. Alvear 350, Monte Grande): atención durante las 24 horas a través de guardias, sin turnos programados.
Unidad Sanitaria N° 6 (Restelli 1505, 9 de Abril) y Unidad Sanitaria N° 24 (Laprida 2733, El Jagüel): mantendrán las guardias de 24 horas.
Unidad Sanitaria N° 3 (Medel y El Ceibo, El Jagüel) y Unidad Sanitaria N° 4 (San Pedrito 416, Monte Grande Sur): funcionarán de 8 a 20 horas.
Centro de Atención al Vecino (CAV)
Las vecinas y los vecinos podrán comunicarse con el CAV al 0810-999-6800 o, a través de WhatsApp, al 15-5131-6800, de 6 a 22 horas.
Cementerio municipal
Horario de atención para visitas: de 7 a 18 horas.