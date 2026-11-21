La Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón fue escenario de una experiencia poco habitual: vecinos de distintas edades se reunieron alrededor de una mesa para compartir una merienda y conversar sobre la muerte. La actividad, denominada Café de la Muerte, se realizó el jueves 19 de noviembre y permitió intercambiar historias personales, inquietudes y reflexiones sobre un tema que muchas veces resulta difícil de abordar.

El encuentro tuvo lugar en la biblioteca ubicada en Ameghino 1628 y estuvo coordinado por Sabrina Lado, licenciada en Psicología con formación en gerontología y cuidados paliativos, y Jimena Ramírez, licenciada en Musicoterapia e integrante del equipo de salud mental del Hospital del Bicentenario. Hubo unos 15 participantes.

Ambas profesionales se conocieron trabajando y decidieron trasladar al distrito una propuesta que nació en 2011 en Londres de la mano de Jon Underwood y su madre, la psicoterapeuta Sue Barsky Reid, inspirados en el Café Mortel del sociólogo y antropólogo suizo Bernard Crettaz. El objetivo fue generar un espacio de conversación colectiva sobre la muerte, sin imponer respuestas ni interpretaciones y con la posibilidad de escuchar experiencias diferentes.

"Esta es la primera vez que realizamos este encuentro, esta propuesta, y queríamos ver un poco cómo impacta, a ver si había gente que le interesaba", explicó Ramírez en diálogo con El Diario Sur, que estuvo presente en el lugar. La organizadora destacó que la convocatoria superó sus expectativas: "Para mí hubo más gente de la que pensé que iba a venir".

Durante las dos horas que duró la actividad, los participantes compartieron experiencias relacionadas con la pérdida de seres queridos, los cuidados paliativos y los sentimientos que despierta la muerte. También hubo espacio para reflexionar sobre la vida cotidiana y la importancia de los vínculos personales.