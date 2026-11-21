La Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón fue escenario de una experiencia poco habitual: vecinos de distintas edades se reunieron alrededor de una mesa para compartir una merienda y conversar sobre la muerte. La actividad, denominada Café de la Muerte, se realizó el jueves 19 de noviembre y permitió intercambiar historias personales, inquietudes y reflexiones sobre un tema que muchas veces resulta difícil de abordar.
El encuentro tuvo lugar en la biblioteca ubicada en Ameghino 1628 y estuvo coordinado por Sabrina Lado, licenciada en Psicología con formación en gerontología y cuidados paliativos, y Jimena Ramírez, licenciada en Musicoterapia e integrante del equipo de salud mental del Hospital del Bicentenario. Hubo unos 15 participantes.
Ambas profesionales se conocieron trabajando y decidieron trasladar al distrito una propuesta que nació en 2011 en Londres de la mano de Jon Underwood y su madre, la psicoterapeuta Sue Barsky Reid, inspirados en el Café Mortel del sociólogo y antropólogo suizo Bernard Crettaz. El objetivo fue generar un espacio de conversación colectiva sobre la muerte, sin imponer respuestas ni interpretaciones y con la posibilidad de escuchar experiencias diferentes.
"Esta es la primera vez que realizamos este encuentro, esta propuesta, y queríamos ver un poco cómo impacta, a ver si había gente que le interesaba", explicó Ramírez en diálogo con El Diario Sur, que estuvo presente en el lugar. La organizadora destacó que la convocatoria superó sus expectativas: "Para mí hubo más gente de la que pensé que iba a venir".
Durante las dos horas que duró la actividad, los participantes compartieron experiencias relacionadas con la pérdida de seres queridos, los cuidados paliativos y los sentimientos que despierta la muerte. También hubo espacio para reflexionar sobre la vida cotidiana y la importancia de los vínculos personales.
"Ya que alguien venga a sentarse a la biblioteca, que venga a compartir una merienda, a hablar de la muerte es importantísimo y es un primer paso para romper los tabúes", sostuvo Lado, quien valoró la disposición de los asistentes para conversar sobre una cuestión que habitualmente queda relegada al ámbito privado.
La psicóloga destacó que el grupo estuvo integrado por personas de diferentes generaciones y trayectorias laborales, muchas de las cuales no se conocían antes de participar. Esa diversidad permitió que circularan distintas miradas sobre la muerte y las experiencias personales de cada uno.
"Todos nos emocionamos", reconoció Lado al describir el desarrollo de la jornada. Según explicó, los testimonios surgieron de las historias de vida de los participantes y fueron compartidos en un ambiente de respeto, donde también hubo lugar para las preguntas y el intercambio de opiniones.
Los testimonios de vecinas que participaron
Entre quienes asistieron estuvo Norma, de 65 años, que se enteró de la propuesta a través de Facebook. La mujer contó que suele participar en actividades que despiertan su interés y consideró que hablar de la muerte también permite pensar cómo aprovechar el tiempo disponible.
"Vivir el día muy en el presente, pero con una mente altruista, ayudando", expresó. Para Norma, tomar conciencia de que la vida tiene un final representa una oportunidad para valorar los vínculos y dedicar tiempo a acompañar a otras personas.
La vecina aseguró que volvería a participar de una experiencia similar y destacó la posibilidad de escuchar perspectivas diferentes.
Otra de las participantes fue María Susana Germán, de 74 años, quien llegó a la biblioteca para acompañar a su esposo. Aunque inicialmente no había sido su iniciativa asistir, encontró en la actividad una oportunidad para escuchar testimonios y reflexionar sobre el significado de la muerte.
"Me encantó la invitación porque fue un encuentro muy agradable y la verdad es que muy sensible para todos", relató.
“Yo siempre digo que nadie se ocupa del que cuida. ¿Quién cuida al cuidador?", planteó Germán. En ese sentido, reflexionó sobre el desgaste que pueden experimentar las personas encargadas de asistir a un ser querido y la importancia de comprender el proceso de despedida.
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