La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la preinscripción para cursar el Ciclo Básico Común (CBC) en Ezeiza, en la nueva sede del Centro Universitario Regional que funciona en la localidad de Tristán Suárez. Los interesados tendrán tiempo hasta el próximo jueves 26 de noviembre para completar el trámite. La sede universitaria se encuentra ubicada en la avenida Presidente Néstor Kirchner (Ruta 205) Nº 5610, en Tristán Suárez, y permitirá a los estudiantes del distrito realizar el CBC sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Publicidad

Para inscribirse, los aspirantes deberán ingresar al sitio oficial de la UBA, a través de www.cbc.uba.ar/inscripciones, y completar los pasos indicados en la plataforma. Al finalizar el procedimiento, tendrán que seleccionar la Sede Nº 52, correspondiente al Centro Universitario Regional Ezeiza. Dónde realizar consultas sobre la inscripción Quienes necesiten asesoramiento sobre el proceso de inscripción podrán acercarse a la Subsecretaría de Educación de Ezeiza, que funciona en el Polo Educativo ubicado en la intersección de las calles Zapala y Formosa, en el barrio Villa Golf de la localidad de La Unión. La atención presencial se realiza de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, donde se brinda información sobre los requisitos y el procedimiento para anotarse.

Publicidad