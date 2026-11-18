Dos mujeres de nacionalidad china fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando se preparaban para abordar un vuelo con destino a Dubái, luego de que personal de la Aduana encontrara en sus mochilas casi cinco kilos de un material que sería oro en polvo. La mercadería estaba distribuida en 13 cápsulas y fue valuada preliminarmente en más de 600 mil dólares.
El procedimiento tuvo lugar el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 22, en el sector B de la nueva terminal de partidas internacionales. Las pasajeras tenían previsto viajar en el vuelo EK248 de Emirates, con escala en Río de Janeiro, Brasil, antes de continuar hacia Emiratos Árabes Unidos.
Según la información difundida por Infobae, el operativo estuvo a cargo de agentes de la Dirección Narcotráfico Aeropuertos, perteneciente a la Dirección General de Aduanas, organismo que funciona bajo la órbita de ARCA.
Las mujeres, identificadas mediante sus iniciales como L.X.W. y W.Y.C., contaban con pasaportes emitidos en Hong Kong. Ambas transportaban una valija de mano y una mochila, que fueron sometidas a una inspección antes del embarque.
Durante la revisión, los agentes encontraron varios paquetes herméticos que contenían cápsulas cubiertas con film transparente. Una de las pasajeras llevaba cinco unidades, mientras que la otra tenía ocho.
La forma en que estaban acondicionados los envoltorios generó inicialmente sospechas sobre la posible presencia de sustancias estupefacientes. Sin embargo, al abrir una de las cápsulas en presencia de testigos, los agentes encontraron un polvo de color dorado y textura similar a la arena.
Cómo determinaron que el material encontrado en Ezeiza era oro
Tras el hallazgo, se convocó a personal especializado de la Aduana para analizar el contenido y establecer su posible valor comercial.
La primera evaluación se realizó mediante distintos procedimientos de verificación, entre ellos la utilización de una lupa de diez aumentos, una piedra de toque y ácido nítrico.
Durante las pruebas, los especialistas observaron que la sustancia no presentaba modificaciones al entrar en contacto con el ácido, una reacción que permitió establecer de manera preliminar que podría tratarse de oro.
El pesaje de las 13 cápsulas arrojó un total de 4.807 gramos. Los cinco envoltorios encontrados en una de las mochilas sumaban 2.136 gramos, mientras que los ocho restantes alcanzaban los 2.671 gramos.
Con esos resultados, la Aduana calculó que el material tenía un valor estimado de 600.153,95 dólares, equivalentes a 927.537.929,72 pesos, según las cotizaciones consideradas al momento del procedimiento.
La cifra corresponde exclusivamente al valor atribuido a la mercadería incautada y no a dinero que las mujeres llevaran consigo.
Por disposición judicial, los envoltorios fueron trasladados a una bóveda de seguridad de la Dirección General de Aduanas, donde permanecen bajo custodia. También se secuestraron documentos y otros elementos que podrían resultar relevantes para la investigación.
Investigan el origen del oro y una posible ruta de contrabando
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8, encabezado por Gustavo Meirovich, con intervención de la Secretaría N°15.
El magistrado ordenó iniciar una investigación por presunto contrabando agravado en función del valor de la mercadería y dispuso distintas medidas para determinar la procedencia del material y reconstruir los movimientos de las pasajeras.
Entre las diligencias solicitadas se encuentran la revisión de las cámaras de seguridad del aeropuerto, el análisis de los registros migratorios y la obtención de información biométrica de las dos mujeres.
Los investigadores incorporaron al expediente documentación correspondiente al vuelo previsto para el 13 de noviembre y a otro servicio de Emirates, identificado como EK261, fechado el 9 de noviembre.
En paralelo, se intentó acceder a los teléfonos celulares de las detenidas para obtener información vinculada con sus desplazamientos. No obstante, la medida no pudo concretarse debido a la falta de claves de acceso y a dificultades relacionadas con el idioma configurado en los dispositivos.
Una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que el material podría provenir de explotaciones mineras de la región amazónica de Brasil. En ese escenario, el Aeropuerto de Ezeiza podría haber sido utilizado como punto de salida hacia otros mercados internacionales ante los controles existentes en aeropuertos brasileños.
Otra posibilidad bajo análisis es que el oro tenga su origen en yacimientos de Argentina. Por el momento, ninguna de estas alternativas fue confirmada.
Las dos mujeres se negaron a prestar declaración y quedaron detenidas e incomunicadas bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras avanza la investigación judicial.
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