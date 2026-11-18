Dos mujeres de nacionalidad china fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando se preparaban para abordar un vuelo con destino a Dubái, luego de que personal de la Aduana encontrara en sus mochilas casi cinco kilos de un material que sería oro en polvo. La mercadería estaba distribuida en 13 cápsulas y fue valuada preliminarmente en más de 600 mil dólares.

El procedimiento tuvo lugar el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 22, en el sector B de la nueva terminal de partidas internacionales. Las pasajeras tenían previsto viajar en el vuelo EK248 de Emirates, con escala en Río de Janeiro, Brasil, antes de continuar hacia Emiratos Árabes Unidos.

Según la información difundida por Infobae, el operativo estuvo a cargo de agentes de la Dirección Narcotráfico Aeropuertos, perteneciente a la Dirección General de Aduanas, organismo que funciona bajo la órbita de ARCA.

Las mujeres, identificadas mediante sus iniciales como L.X.W. y W.Y.C., contaban con pasaportes emitidos en Hong Kong. Ambas transportaban una valija de mano y una mochila, que fueron sometidas a una inspección antes del embarque.

Durante la revisión, los agentes encontraron varios paquetes herméticos que contenían cápsulas cubiertas con film transparente. Una de las pasajeras llevaba cinco unidades, mientras que la otra tenía ocho.

La forma en que estaban acondicionados los envoltorios generó inicialmente sospechas sobre la posible presencia de sustancias estupefacientes. Sin embargo, al abrir una de las cápsulas en presencia de testigos, los agentes encontraron un polvo de color dorado y textura similar a la arena.

Cómo determinaron que el material encontrado en Ezeiza era oro

Tras el hallazgo, se convocó a personal especializado de la Aduana para analizar el contenido y establecer su posible valor comercial.