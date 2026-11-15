Tristán Suárez pone en juego su gran chance de ascender a la Primera División

Tristán Suárez tendrá este domingo su chance de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez en su historia. Será cuando mida fuerzas con Godoy Cruz de Mendoza, en Córdoba, desde las 17, en el marco de la gran final de la Primera Nacional, instancia a la que arribó al quedar en la cima de la zona B.
El Lechero, que en su última presentación en la temporada regular igualó sin goles ante Deportivo Maipú en el estadio 20 de Octubre, se verá las caras con un Tomba que, a su turno, sorprendió en el grupo A y recaló allí en el último instante al vencer agónicamente a Almirante Brown y aprovechar el bajón de Ferro, el gran candidato durante todo el torneo.
El cruce será en el estadio Julio César Villagra de la provincia mediterránea, con presencia de ambas parcialidades y el arbitraje de Nicolás Ramírez, quien recientemente condujo los destinos del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera. El juez, en tanto, será asistido por Pablo González y Eric Grunmann, con Álvaro Carranza como cuarto árbitro, mientras que la terna tendrá a Hernán Mastrángelo y Javier Uziga en el VAR.
Formaciones para la final
En el aspecto táctico, el cuerpo técnico encabezado por José María Martínez determinó que repetirá la misma alineación que viene de empatar ante el Cruzado en la última fecha, apostando por la continuidad de la base titular para este trascendental compromiso.
De esta manera, la probable formación de Tristán Suárez sería con Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi; Manuel Guillén, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Nicolás Fernández; Diego Becker; Nicolás Sánchez y Renzo Conechny.
Por el lado del Tomba, con respecto a la alineación no habría sorpresas y el técnico Pablo De Muner repetiría el equipo que viene de vencer a la Fragata en la última fecha, el cual usaría por tercera vez consecutiva en la cancha de Belgrano de Córdoba.
De esta manera, el once sería con Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino.
Se tratará de un desafío especial para ambos elencos, aunque con panoramas distintos, ya que mientras el club de la zona sur del conurbano bonaerense irá por su primera chance hacia la elite del fútbol nacional después de asentarse en la segunda categoría, y haber transitado por toda la estructura del mundo del Ascenso, el conjunto cuyano viene de un largo repertorio en Primera, de donde bajó la temporada pasada y ahora quiere volver rápidamente.
Y si bien en esta campaña no se enfrentaron por estar en grupos distintos, la última vez que se vieron las caras fue en 2022, en el marco de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, en torno a los 32vos de final, fue el Tomba el que festejó al vencer por 2 a 0 a su rival en San Luis. Fue un 2 a 0 con gritos de Salomón Rodríguez y Tadeo Allende, mientras que Tristán Suárez sufrió las expulsiones de Iago Iriarte y Enzo Arreguín, en un equipo que era conducido por Juan Manuel Llop.
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Despedida del plantel y sueño de ascenso
Ahora el Lechero buscará que otra sea la historia, con el sueño intacto de jugadores, cuerpo técnico e hinchas de recalar en la máxima división, el gran anhelo del club. Así fue como decenas de simpatizantes mostraron su entusiasmo en la previa del viaje a Córdoba por parte del plantel, y se acercaron con camisetas, banderas y fuegos artificiales para darle aliento a sus jugadores en la región antes del gran momento del partido, instante en el que se definirá la historia.