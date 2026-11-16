El fútbol de Ezeiza atraviesa un momento de dolor tras confirmarse este domingo 15 de noviembre el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, un joven futbolista de la categoría 2008 que integraba las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza. El jugador había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un partido oficial ante Deportivo Muñiz y debió ser intervenido quirúrgicamente. El episodio ocurrió durante un encuentro de Quinta División correspondiente a la Copa de Plata del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), disputado en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz. Según se informó, Núñez recibió un pelotazo en la cabeza después de un rechazo y cayó al campo de juego sin reacción. El futbolista fue asistido y trasladado a un centro médico, mientras que el partido quedó suspendido, al igual que el encuentro de Sexta División que debía disputarse posteriormente.

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Debido a la gravedad de su cuadro, el joven fue sometido a una intervención quirúrgica. En los días posteriores, Fútbol Club Ezeiza había difundido un comunicado para informar sobre su estado de salud y convocar a una cadena de oración por su recuperación. Sin embargo, este domingo se confirmó su fallecimiento, noticia que fue comunicada por las instituciones deportivas en las que desarrollaba su actividad. La despedida de los clubes y la suspensión de los partidos Además de representar a Fútbol Club Ezeiza en el fútbol once, Abel Núñez formaba parte del plantel de Reserva de futsal de Nueva Estrella, institución de la Ciudad de Buenos Aires. Tras conocerse la noticia, Nueva Estrella anunció la suspensión de toda su jornada deportiva prevista para este domingo, incluido el partido que debía disputar frente a Argentinos Juniors.

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