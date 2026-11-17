La Justicia Nacional en lo Comercial dispuso la subasta electrónica del 50% indiviso de un automóvil Audi Q3 que se encuentra bajo custodia de la Comisaría 2da de Ezeiza. El remate se realizará en marzo de 2027, a través del portal oficial de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una base de U$S 10.000. El bien que saldrá a remate es un Audi todo terreno, modelo Q3 2.0 TFSI Quattro, año 2013, con dominio NAU 156. La subasta comprende el 50% indiviso del vehículo, que pertenece a la persona involucrada en el proceso de quiebra. Cómo será la subasta del Audi Q3 en Ezeiza El remate se desarrollará de manera electrónica y comenzará el 1° de marzo de 2027 a las 11. La finalización está prevista para el 12 de marzo de 2027 a las 11, luego de un período de 10 días hábiles. Quienes quieran participar deberán estar empadronados en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales e inscribirse específicamente para esta convocatoria. El plazo máximo para acreditar a los postulantes será el 24 de febrero de 2027 hasta las 11. La inscripción y acreditación deberán completarse con una anticipación mínima de tres días hábiles respecto del inicio del remate. La subasta tendrá una base de U$S 10.000. Además, para participar, los interesados deberán integrar un depósito en garantía equivalente al 5% de ese monto, es decir, U$S 500, que deberá encontrarse acreditado en la cuenta judicial dentro del plazo establecido.

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Dónde se podrá ver el vehículo en Ezeiza Antes de la subasta, los interesados tendrán la posibilidad de observar el automóvil en la playa policial de la Comisaría 2da de Ezeiza, donde permanece bajo custodia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las jornadas de exhibición serán el 15 y 16 de febrero de 2027, de 10 a 12. De acuerdo con la constatación del vehículo, su estado de conservación responde al estándar del modelo. Sin embargo, durante la inspección no fue posible ponerlo en marcha. Según lo informado, se presume que podría tener la batería descargada debido al tiempo que lleva en depósito. El automóvil se encuentra en una playa abierta y las llaves permanecen bajo resguardo en la Comisaría 2da de Ezeiza. Cuánto hay que pagar para participar y cuáles son las condiciones Además del depósito en garantía del 5% para participar, quien resulte comprador deberá abonar una seña equivalente al 30% del precio de compra y una comisión del martillero del 10%. También deberá contemplar el arancel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que corresponde al 0,25%.

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