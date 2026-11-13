Realizan paro "a la japonesa" en el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) afiliados en ATE realizan un paro de actividades “a la japonesa” tanto en Aeroparque como en el Aeropuerto de Ezeiza, en el marco de una protesta por cuestiones salariales, dado que denuncian congelamiento de una parte de sus sueldos, la falta de paritarias sectoriales y el desfinanciamiento de áreas operativas. La modalidad, que comenzó a las 6 de la mañana, mantendrá la prestación laboral, aunque con una aplicación estricta de cada reglamento y protocolo, lo que podría provocar demoras en los controles terrestres.

La protesta se concentra principalmente en los sectores encargados de las verificaciones en tierra y los empleados revisarán de forma exhaustiva la documentación y los procedimientos previstos, una medida que, según el gremio, no implicará cancelaciones de vuelos. La jornada incluirá además una retención de tareas en las áreas administrativas del organismo.

La Asociación Trabajadores del Estado anunció que las acciones forman parte de un plan escalonado que también alcanzará a los servicios de extinción de incendios de los aeropuertos.