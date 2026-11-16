Abel Núñez, el futbolista juvenil de Ezeiza que murió luego de recibir un pelotazo en la cabeza durante un encuentro de Quinta División entre Fútbol Club Ezeiza y Deportivo Muñiz, recibió el impacto a pocos metros del defensor que había rechazado la pelota. Así lo relató el periodista Cristian Rompani, quien presenció el encuentro y brindó detalles sobre cómo ocurrió el episodio.

En diálogo con Radio La Red, Rompani explicó que la jugada se produjo cuando un defensor intentó despejar la pelota desde el fondo de la cancha. Sin embargo, el balón no tomó la altura esperada y terminó impactando directamente en el rostro de Núñez, que se encontraba a unos tres o cuatro metros de distancia.

"La pelota no tomó altura y aproximadamente a tres o cuatro metros estaba ubicado el defensor del malogrado chico Abel. Le pegó de lleno en la cara", relató el periodista. Además, describió la fuerza del impacto: "Un pelotazo que pocas veces he visto yo con la violencia que impactó. Realmente, un pelotazo que no le dio tiempo a nada".

El hecho ocurrió el jueves por la tarde durante el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo Juveniles C de la AFA. El partido se disputaba en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz.

Cómo fue el golpe que recibió Abel Núñez durante el partido

Según reconstruyó Rompani, la jugada se produjo alrededor de los 20 minutos del primer tiempo, cuando el equipo que defendía intentaba despejar la pelota ante el desarrollo de un encuentro que comenzaba a complicarse.

"Da la sensación que la pelota no tomó la altura deseada y que, bueno, el defensor hizo lo suyo un poco desesperadamente", explicó el periodista. En ese sentido, consideró que el jugador buscaba alejar la pelota de su área para darle tiempo a su equipo.