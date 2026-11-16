Abel Núñez, el futbolista juvenil de Ezeiza que murió luego de recibir un pelotazo en la cabeza durante un encuentro de Quinta División entre Fútbol Club Ezeiza y Deportivo Muñiz, recibió el impacto a pocos metros del defensor que había rechazado la pelota. Así lo relató el periodista Cristian Rompani, quien presenció el encuentro y brindó detalles sobre cómo ocurrió el episodio.
En diálogo con Radio La Red, Rompani explicó que la jugada se produjo cuando un defensor intentó despejar la pelota desde el fondo de la cancha. Sin embargo, el balón no tomó la altura esperada y terminó impactando directamente en el rostro de Núñez, que se encontraba a unos tres o cuatro metros de distancia.
"La pelota no tomó altura y aproximadamente a tres o cuatro metros estaba ubicado el defensor del malogrado chico Abel. Le pegó de lleno en la cara", relató el periodista. Además, describió la fuerza del impacto: "Un pelotazo que pocas veces he visto yo con la violencia que impactó. Realmente, un pelotazo que no le dio tiempo a nada".
El hecho ocurrió el jueves por la tarde durante el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo Juveniles C de la AFA. El partido se disputaba en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz.
Cómo fue el golpe que recibió Abel Núñez durante el partido
Según reconstruyó Rompani, la jugada se produjo alrededor de los 20 minutos del primer tiempo, cuando el equipo que defendía intentaba despejar la pelota ante el desarrollo de un encuentro que comenzaba a complicarse.
"Da la sensación que la pelota no tomó la altura deseada y que, bueno, el defensor hizo lo suyo un poco desesperadamente", explicó el periodista. En ese sentido, consideró que el jugador buscaba alejar la pelota de su área para darle tiempo a su equipo.
El testigo también precisó en qué parte de la cabeza recibió el impacto el futbolista de Ezeiza. De acuerdo con su relato, la pelota golpeó el sector frontal del rostro, con una trayectoria hacia el lado izquierdo.
"Le dio de frente, algo hacia la izquierda", señaló Rompani. Luego agregó que, como consecuencia del impacto, Núñez giró en el aire y cayó boca abajo sobre el campo de juego, sin golpearse la nuca contra el suelo.
El periodista comparó la caída con las que se producen durante un nocaut en el boxeo, debido a la forma en que el joven perdió la estabilidad inmediatamente después de recibir el pelotazo.
La atención médica y el fallecimiento del jugador
Tras el golpe, Abel Núñez, categoría 2008, quedó tendido en el campo de juego sin reacción. Según informó Infobae, el futbolista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.
El encuentro fue suspendido inmediatamente después del episodio. También se canceló el partido de Sexta División que estaba programado para disputarse a continuación.
El joven debió ser sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de su cuadro. Mientras permanecía internado, Fútbol Club Ezeiza difundió un mensaje en sus redes sociales para convocar a una cadena de oración por su recuperación.
Sin embargo, su estado de salud no mejoró y posteriormente se confirmó su fallecimiento. La noticia generó mensajes de condolencias de las instituciones deportivas en las que había desarrollado su carrera.
La despedida de Fútbol Club Ezeiza y Nueva Estrella
Además de integrar las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza, institución a la que había llegado este año, Abel Núñez jugaba desde 2024 en la Reserva de futsal del Club Nueva Estrella.
Tras conocerse su fallecimiento, Nueva Estrella resolvió suspender todas las actividades deportivas previstas para el domingo, incluido el encuentro que debía disputar frente a Argentinos Juniors.
"Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen", expresó el club a través de un comunicado.
Por su parte, Argentinos Juniors también manifestó sus condolencias a la familia del jugador y confirmó la suspensión del partido que debía disputar ante Nueva Estrella.
Fútbol Club Ezeiza publicó una carta de despedida en la que recordó al joven como parte de su comunidad deportiva. "Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia", expresó la institución.
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