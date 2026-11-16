Explosión en Lanús: quién era Marcelo García, el trabajador de MetroGAS que murió en el incendio

Marcelo García tenía 47 años, era padre de dos hijos y trabajaba hacía 14 años en MetroGAS. El operario se encontraba participando de las tareas de renovación de la red de distribución de gas en Remedios de Escalada cuando una explosión destruyó parte del centro comercial de la localidad. Tras permanecer desaparecido desde el viernes, se confirmó que es la persona que murió en el incendio. El trabajador había salido de su casa para cumplir con sus tareas en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Lanús. Allí, una máquina tuneladora dañó una cañería y provocó una fuga de gas que posteriormente derivó en la explosión y el incendio. Desde el momento del estallido, sus familiares intentaron comunicarse con él, pero no obtuvieron respuestas. La incertidumbre se extendió durante todo el fin de semana, mientras recorrían hospitales y centros de salud para intentar encontrarlo. El operario era padre de dos hijos y había salido de su casa el viernes para trabajar en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde se produjo el estallido. Marcelo García, el operario de MetroGAS que murió en Lanús García trabajaba desde hacía 14 años en MetroGAS y era padre de dos hijos. Sus pertenencias personales, entre ellas el celular y la billetera, habían quedado dentro de su vehículo, que permanecía estacionado cerca del lugar del siniestro. La búsqueda de sus familiares incluyó recorridas por distintos hospitales de la zona. Durante esas horas llegaron a ver a tres pacientes internados con lesiones graves, dos de ellos con quemaduras en gran parte del cuerpo y otro que estaba intubado. Sin embargo, ninguno era Marcelo.

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La familia también había presentado una denuncia por su desaparición en una comisaría de Lanús. La situación se volvió todavía más angustiante después de que circularan versiones contradictorias sobre la localización de las dos personas que inicialmente habían sido reportadas como desaparecidas. El Municipio había informado que ambas habían sido encontradas, pero los allegados de García aclararon que ninguna de esas situaciones correspondía al trabajador de MetroGAS. La familia de Marcelo García esperaba los resultados del ADN Durante el fin de semana, los familiares de García reclamaron información sobre su paradero y cuestionaron las respuestas que habían recibido de las autoridades. "Primero nos dicen que está en La Plata y después que no. Queremos que nos dejen de derivar de un lado a otro", había expresado Margarita Macre, familiar política del operario. Finalmente, este domingo sus allegados entregaron muestras de ADN para realizar la comparación con el cuerpo encontrado después de la explosión. La familia esperaba los resultados de los estudios para conocer oficialmente la identidad de la víctima.

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