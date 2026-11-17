Un patrullero de la Policía Bonaerense terminó incrustado contra el frente de una vivienda de Lomas de Zamora durante una persecución a motociclistas. El choque provocó daños en la instalación de gas y en el tendido eléctrico de la zona, por lo que fue necesaria la intervención de distintos equipos de emergencia.

El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de noviembre alrededor de las 19 en Iparraguirre al 1100, en el barrio Villa Independencia. Según informó TN, un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) perseguía a una motocicleta cuando, en medio del operativo, el conductor del patrullero habría perdido el control del vehículo y terminó impactando contra el frente de una casa.

Como consecuencia del choque, el móvil golpeó la cabina de gas de la propiedad y también afectó el tendido eléctrico de la zona.