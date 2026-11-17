Un patrullero de la Policía Bonaerense terminó incrustado contra el frente de una vivienda de Lomas de Zamora durante una persecución a motociclistas. El choque provocó daños en la instalación de gas y en el tendido eléctrico de la zona, por lo que fue necesaria la intervención de distintos equipos de emergencia.
El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de noviembre alrededor de las 19 en Iparraguirre al 1100, en el barrio Villa Independencia. Según informó TN, un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) perseguía a una motocicleta cuando, en medio del operativo, el conductor del patrullero habría perdido el control del vehículo y terminó impactando contra el frente de una casa.
Como consecuencia del choque, el móvil golpeó la cabina de gas de la propiedad y también afectó el tendido eléctrico de la zona.
El patrullero perdió el control y chocó contra una casa
Según consignó ese medio, el impacto provoco una pérdida de gas que generó preocupación entre los vecinos. Ante la situación, se desplegó un operativo para controlar el escape y evitar mayores inconvenientes.
Al lugar acudieron técnicos de Metrogas y Edesur, junto con personal de Defensa Civil del Municipio de Lomas de Zamora. Los equipos trabajaron sobre las instalaciones dañadas y realizaron las tareas necesarias para solucionar la pérdida de gas y reparar los servicios afectados.
Una vez controlada la situación, los vecinos pudieron recuperar el suministro eléctrico. De acuerdo con TN, el choque dejó únicamente heridos leves.
La investigación quedó a cargo de la UFI en turno de Lomas de Zamora, que deberá establecer cómo se produjo el accidente y las circunstancias en las que el patrullero perdió el control durante la persecución.
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