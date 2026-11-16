Remedios de Escalada: bomberos realizan operativos por nuevas fugas de gas

Los Bomberos Voluntarios de Remedios de Escalada realizan este lunes 16 de noviembre operativos por denuncias de escapes de gas, a tres días de la explosión que dejó un muerto y al menos 20 heridos. Uno de los procedimientos se desarrolla en un edificio ubicado sobre la calle Roca al 300, a cinco cuadras del lugar del estallido.

Según pudo saber El Diario Sur, las intervenciones comenzaron el viernes, luego del episodio, y continuaron durante los días posteriores. También se realizan controles en la estación ferroviaria de Lanús, donde evacuaron a los presentes.