Remedios de Escalada: bomberos realizan operativos por nuevas fugas de gas

Los Bomberos Voluntarios de Remedios de Escalada realizan este lunes 16 de noviembre operativos por denuncias de escapes de gas, a tres días de la explosión que dejó un muerto y al menos 20 heridos. Uno de los procedimientos se desarrolla en un edificio ubicado sobre la calle Roca al 300, a cinco cuadras del lugar del estallido.
Según pudo saber El Diario Sur, las intervenciones comenzaron el viernes, luego del episodio, y continuaron durante los días posteriores. También se realizan controles en la estación ferroviaria de Lanús, donde evacuaron a los presentes.
Leonardo Wasbnaider, jefe del cuartel, explicó el motivo de la presencia de los equipos de emergencias: “Estamos haciendo por una denuncia de escape de gas. En el lugar está trabajando personal de MetroGAS y nosotros por protocolo, en caso de haber fuga mayor. Esto se realiza habitualmente”.
Sobre la explosión en Remedios de Escalada
El hecho ocurrió el viernes por la mañana durante trabajos de renovación de redes de gas que Metrogas llevaba adelante en Remedios de Escalada. De acuerdo con la explicación brindada por la empresa, una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución y provocó una pérdida.
Mientras los operarios realizaban tareas para reparar el conducto afectado, se produjo una explosión cuyas causas todavía son materia de investigación. El episodio dejó un muerto y al menos 20 personas heridas.