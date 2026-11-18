La Liga ADIAB disputó el sábado 14 de noviembre la fecha N° 38 y cerró la temporada regular. De esta manera, quedaron definidos los campeones de las distintas categorías de las cuatro zonas y se jugarán las copas de oro, plata y proyección.
Categoría por categoría: estos son los campeones
Los resultados de la fecha 38
En ese sentido, los resultados son preliminares y están sujetos a modificaciones una vez corroborados en las planillas correspondientes de la liga ADIAB. No son información definitiva.