Según indicaron desde la organización, la actividad se llevará adelante desde las 18:00 horas, en el Centro de Arte y Cultura E. Santos Discépolo , ubicado en la calle Eugenio de Burzaco 740, en cercanías de la estación ferroviaria.

El Municipio de Almirante Brown realizará este domingo 29 de noviembre una nueva edición de la Expo Ballets Folklóricos , un encuentro que reunirá en Burzaco a distintos cuerpos de baile de la región para una jornada dedicada a las raíces y tradiciones nacionales.

Durante la propuesta se presentarán distintos ballets y agrupaciones folklóricas locales sobre el escenario. Entre los conjuntos anunciados se encuentran "La Vuelta del Gato Moro Ballet", "A. Folklórica Siguiendo la Huella", "A. Folklórica Danzaita Munani", "Sonkoy Wayñu", "Esc. de Danzas Astillas de Plata", "Ballet Folklórico Viva la Vida", "El Mestizo Ballet Folklórico" y la "Pareja JJBB Sub 18 Cobos - Guaymas Ruiz".

La jornada también contará con presentaciones musicales a cargo de los artistas Lauti Cuello y Franco Coria, quienes completarán el programa previsto para el encuentro, de acuerdo a lo informado por el Instituto Municipal de las Culturas en sus redes sociales.

El evento busca inculcar la cultura a los vecinos de Almirante Brown

De esta manera, la iniciativa busca reunir distintas expresiones vinculadas con la música, la danza y la identidad cultural en un mismo escenario y ofrecer una presentación abierta a toda la comunidad. En ese marco, la actividad forma parte de la agenda cultural local del mes y la entrada al público será libre y gratuita.