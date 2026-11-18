El encuentro enfrentará a un equipo del “Tricolor” con el Senior de Independiente y comenzará a las 18:00 horas. En ese sentido, la iniciativa lleva como lema “Jugamos por nuestro techo” .

Brown de Adrogué realizará un partido a beneficio el sábado 28 de noviembre en el estadio Lorenzo Arandilla , con la participación de futbolistas, figuras del espectáculo y artistas. La recaudación será destinada a reconstruir el techo del gimnasio de la sede del club.

Entre los invitados estarán Pedro Alfonso, el ex futbolista Agustín Pelletieri, Jorge “El Negro” Martínez, Sebastián Carrizo, Toti Ríos y Nicolás Demartini. También participará el cantante Román El Original, quien habitualmente acude a eventos benéficos en el distrito.

El club convocó a los hinchas a que participen de la jornada.

Entradas y detalles del partido a beneficio

Según indicaron desde la institución de Almirante Brown, la entrada tendrá un valor de $10.000 y podrá conseguirse en la secretaría de la sede. Asimismo, estará disponible a través de los coordinadores de las distintas actividades que se desarrollan en las instalaciones.

De esta manera, convocaron a socios, vecinos y simpatizantes a participar de la jornada para colaborar con la recuperación del espacio: “Todo lo recaudado será destinado a la reconstrucción del techo de la sede. Contamos con ustedes para hacerlo posible”.