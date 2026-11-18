El Tribunal en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a César Ezequiel Florentín, de 22 años, por el femicidio de Noelia Aldana Torres, una mujer de 34 que vivía en el mismo edificio que el acusado, en Burzaco. El crimen ocurrió en marzo de 2025. El ataque sucedió durante la madrugada del 8 de marzo, cuando la víctima dormía en su departamento, ubicado en la intersección de las calles Alsina y Espora. De acuerdo con la autopsia, Torres recibió más de 15 puñaladas, la mayoría concentradas en el rostro. Aquella jornada, la víctima tenía previsto encontrarse con unas amigas para comprar un regalo para el baby shower de una de ellas. Sin embargo, nunca llegó al encuentro y dejó de responder los mensajes y llamados, lo que generó preocupación.

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Ante la falta de respuestas, se acercaron hasta el lugar donde vivía. Allí encontraron la llave colocada del lado de adentro y una de las ventanas del balcón entreabierta. Con ayuda de un bombero consiguieron ingresar y hallaron a la mujer sin vida sobre la cama. Noelia Torres era vecina de Burzaco y tenía 34 años. Detención del acusado Minutos después del hallazgo, Florentín fue encontrado sentado en las escaleras del edificio. Tenía manchas de sangre en la ropa, un corte profundo en el cuello y rasguños en el pecho y las muñecas. Según uno de los testimonios incorporados a la investigación, el joven aseguró que las lesiones habían sido provocadas por el gato de la víctima. También habría manifestado intenciones de quitarse la vida. Desde entonces permaneció detenido.

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