El Tribunal en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a César Ezequiel Florentín, de 22 años, por el femicidio de Noelia Aldana Torres, una mujer de 34 que vivía en el mismo edificio que el acusado, en Burzaco. El crimen ocurrió en marzo de 2025.
El ataque sucedió durante la madrugada del 8 de marzo, cuando la víctima dormía en su departamento, ubicado en la intersección de las calles Alsina y Espora. De acuerdo con la autopsia, Torres recibió más de 15 puñaladas, la mayoría concentradas en el rostro.
Aquella jornada, la víctima tenía previsto encontrarse con unas amigas para comprar un regalo para el baby shower de una de ellas. Sin embargo, nunca llegó al encuentro y dejó de responder los mensajes y llamados, lo que generó preocupación.
Ante la falta de respuestas, se acercaron hasta el lugar donde vivía. Allí encontraron la llave colocada del lado de adentro y una de las ventanas del balcón entreabierta. Con ayuda de un bombero consiguieron ingresar y hallaron a la mujer sin vida sobre la cama.
Detención del acusado
Minutos después del hallazgo, Florentín fue encontrado sentado en las escaleras del edificio. Tenía manchas de sangre en la ropa, un corte profundo en el cuello y rasguños en el pecho y las muñecas.
Según uno de los testimonios incorporados a la investigación, el joven aseguró que las lesiones habían sido provocadas por el gato de la víctima. También habría manifestado intenciones de quitarse la vida. Desde entonces permaneció detenido.
Elementos secuestrados para el avance de la causa
Durante los procedimientos se secuestraron dos cuchillos en el departamento de Torres: uno tipo cuchilla y otro que, de acuerdo con la investigación, no pertenecía al lugar. La investigación incluyó el análisis de las cámaras de seguridad del edificio. Los registros no mostraron el ingreso de otras personas después de que Torres llegara a su departamento. Tampoco se encontraron puertas o ventanas forzadas, por lo que la fiscalía sostuvo que el atacante habría accedido a través de un balcón.
El juicio por el femicidio de Noelia Torres
Durante el debate oral, el fiscal Sebastián Grys sostuvo que Florentín había asesinado a la mujer y solicitó la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento y alevosía. Entre las hipótesis sobre el móvil del ataque, la acusación planteó un presunto intento de abuso sexual.
La fiscalía también consideró que el acusado pudo haber tenido tiempo para limpiar la escena antes de que encontraran el cuerpo, debido a las horas transcurridas desde el crimen. Florentín, por su parte, decidió no declarar durante el juicio y nunca reconoció su participación en el asesinato.