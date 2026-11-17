Lionel Gómez tiene 20 años, atajó en Claypole y recientemente tuvo un paso en las inferiores de Defensores de Glew. Sin embargo, su nombre comenzó a trascender las canchas por otro motivo: en las redes sociales se hace llamar “El mejor arquero de Zona Sur” y ya reúne casi 100 mil seguidores.
Su llegada al mundo del contenido digital estuvo relacionada con el interés que tuvo desde chico por los videos de YouTube. Según contó ante El Diario Sur, entre los creadores que seguía, uno de los que más le llamó la atención fue Team Balanza: “Me encantó su contenido, sus ideas, lo que transmitía, pero más del lado del show”.
El punto de partida llegó hace dos años cuando conoció al influencer Omi mediante un directo de TikTok. En ese momento, el OMI Team necesitaba incorporar un arquero y encontró una oportunidad para sumarse a un proyecto que combinaba fútbol y entretenimiento. “Desde ahí empezamos juntos y salió ‘El mejor arquero de Zona Sur’”, recordó.
De acuerdo a lo que expresó, los primeros videos tuvieron una gran repercusión: “Explotó porque era algo literalmente nuevo. Hubo millones de vistas, comentarios de todo tipo y fue un boom”.
Aunque hoy combina su actividad en las plataformas digitales con las competencias de streamers, el fútbol ocupa un lugar importante en su vida desde la infancia. En ese sentido, afirmó cómo se probó bajo los tres palos: “Desde muy chico era jugador, pero un día faltó un arquero, me sumé al arco y me encantó. Así que desde muy chico estoy ahí”.
Su recorrido deportivo incluyó diferentes experiencias en el fútbol del ascenso. Entre los equipos por los que pasó aparecen Claypole y Berazategui, además de su reciente paso por las divisiones inferiores de Defensores de Glew. Actualmente, su presente está ligado al OMI Team, donde participa de la Gran Liga de Streamers (GLA).
El detrás del personaje en redes sociales
El apodo que lleva en sus videos forma parte de un personaje creado para entretener a sus seguidores. De esta manera, Gómez reconoció que no se considera realmente el mejor: “La mayoría me pregunta si soy el mejor arquero de Zona Sur de verdad y la verdad es que sí lo soy. No, mentira, ja. Yo conozco muchos arqueros en Zona Sur mejores que yo”. En esa línea, aclaró que “solamente intenta dar show” a través de su carisma.
Los mensajes de los más chicos y sus objetivos a futuro
La popularidad que alcanzó le permitió llegar a jóvenes que siguen sus videos y, según afirmó, le piden consejos: “Me mandan mensajes sobre cómo empezar y sugerencias para mejorar en el arco. Siempre trato de contestarles a todos porque se lo merecen”.
En el plano deportivo, el arquero oriundo de Florencio Varela consiguió el título de la cuarta GLA con el OMI Team y actualmente se prepara para disputar la Supercopa. Sobre su experiencia junto a los creadores de contenido que admiraba desde chico, manifestó: “Es un sueño porque yo los conocía y encontrármelos fue algo increíble. Es un sueño hecho realidad”. Y por último, concluyó sobre su próximo objetivo: “La idea es llegar a la Selección Argentina de Streamers”.