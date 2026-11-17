Lionel Gómez tiene 20 años, atajó en Claypole y recientemente tuvo un paso en las inferiores de Defensores de Glew. Sin embargo, su nombre comenzó a trascender las canchas por otro motivo: en las redes sociales se hace llamar “El mejor arquero de Zona Sur” y ya reúne casi 100 mil seguidores. Su llegada al mundo del contenido digital estuvo relacionada con el interés que tuvo desde chico por los videos de YouTube. Según contó ante El Diario Sur, entre los creadores que seguía, uno de los que más le llamó la atención fue Team Balanza: “Me encantó su contenido, sus ideas, lo que transmitía, pero más del lado del show”. El punto de partida llegó hace dos años cuando conoció al influencer Omi mediante un directo de TikTok. En ese momento, el OMI Team necesitaba incorporar un arquero y encontró una oportunidad para sumarse a un proyecto que combinaba fútbol y entretenimiento. “Desde ahí empezamos juntos y salió ‘El mejor arquero de Zona Sur’”, recordó.

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De acuerdo a lo que expresó, los primeros videos tuvieron una gran repercusión: “Explotó porque era algo literalmente nuevo. Hubo millones de vistas, comentarios de todo tipo y fue un boom”. Ver publicación en Instagram Aunque hoy combina su actividad en las plataformas digitales con las competencias de streamers, el fútbol ocupa un lugar importante en su vida desde la infancia. En ese sentido, afirmó cómo se probó bajo los tres palos: “Desde muy chico era jugador, pero un día faltó un arquero, me sumé al arco y me encantó. Así que desde muy chico estoy ahí”. Su recorrido deportivo incluyó diferentes experiencias en el fútbol del ascenso. Entre los equipos por los que pasó aparecen Claypole y Berazategui, además de su reciente paso por las divisiones inferiores de Defensores de Glew. Actualmente, su presente está ligado al OMI Team, donde participa de la Gran Liga de Streamers (GLA).

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