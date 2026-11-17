Augusto Baridó es vecino de Adrogué, integra la Selección Argentina de gimnasia artística en la categoría prejuvenil y se prepara para disputar un nuevo Sudamericano en Lima, Perú. Ya fue campeón continental y nacional, pero tiene una meta que lo impulsa a seguir creciendo: “Me gustaría llegar a los Juegos Olímpicos, pero es algo muy difícil”. Su historia con la disciplina comenzó hace diez años, aunque no fue una elección que tuviera demasiado pensada: “Mi familia es bastante deportista y fue por costumbre que tenía que hacer un deporte. Hice básquet en un momento, pero elegí la gimnasia, por sobre el fútbol”. Sus primeros entrenamientos fueron en el Cultural Mármol y, a los seis años, se incorporó al Club Ituzaingó de Temperley, donde continúa su formación. Las primeras competencias llegaron cuando tenía siete años, con los torneos provinciales. Después comenzó a participar en campeonatos nacionales y, a los 11, dio otro paso importante en su carrera: ingresó a la Selección Argentina. “En ese momento empecé a ir a los torneos internacionales”, contó.

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Entrena cuatro horas por día. Sus logros con la Selección argentina Entre sus principales antecedentes aparece el título sudamericano en anillas que consiguió en Ecuador en 2022. A ese logro se suma el campeonato nacional obtenido este año, resultados que consolidaron su recorrido dentro de la gimnasia artística. Hasta el momento participó en dos competencias internacionales: una en Paraguay y otra en Ecuador. En esos torneos consiguió entre seis y ocho medallas, según recordó. Ahora tendrá una nueva oportunidad de representar al país en el Sudamericano que se realizará en Lima, Perú. El certamen representa otro desafío para el deportista de Almirante Brown, que viajará a Lima este 17 de noviembre. Para llegar en las mejores condiciones, mantuvo una exigente preparación en el Club Ituzaingó de Temperley y una vez por semana también entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). “Estuve entrenando un montón de tiempo; cuatro horas por día, de lunes a sábado. Voy a estudiar a la mañana, salgo, almuerzo rápido y vengo al club. Es muy difícil”, señaló sobre la rutina.

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