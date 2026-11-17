Una mujer que sufrió una caída dentro de un colectivo de la línea 318 en Adrogué, partido de Almirante Brown, recibirá una indemnización de 13,2 millones de pesos más intereses, luego de que la Justicia determinara lo que habría ocurrido en el accidente ocurrido en marzo de 2016.
La resolución fue dictada el pasado martes 10 de noviembre por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Lomas de Zamora, casi diez años después del episodio. La pasajera, identificada como María Rosa Ledesma, habría sufrido lesiones físicas y psicológicas como consecuencia de una frenada brusca del colectivo.
El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2016, alrededor de las 16.30, cuando la mujer abordó el interno 12 de la línea 318 en una parada ubicada sobre la avenida Espora, entre Esteban Adrogué y Rosales, en Adrogué. Según consta en el expediente, el vehículo había recorrido aproximadamente 50 metros cuando se produjo el accidente.
Cómo ocurrió el accidente
La pasajera se encontraba caminando hacia los asientos de la parte trasera de la unidad cuando el conductor habría frenado repentinamente. Como consecuencia de la maniobra, perdió el equilibrio, se golpeó contra un caño pasamanos y cayó al piso del colectivo.
Durante el proceso judicial, la empresa Micro Ómnibus Mitre S.A. rechazó la versión de la mujer y cuestionó los daños que reclamaba. La aseguradora Metropol Sociedad de Seguros Mutuos acompañó esa postura.
Sin embargo, la Justicia consideró acreditado el accidente a partir de distintas pruebas. Entre ellas, un registro de la tarjeta SUBE que confirmó que Ledesma había viajado en una unidad de la compañía el 13 de marzo de 2016 a las 16.29, un minuto antes del horario denunciado.
También se incorporaron la declaración de una testigo y documentación del Policlínico Gran Buenos Aires. En la historia clínica de la mujer figuraba que las lesiones se habían producido durante un viaje en colectivo.
Las lesiones de la pasajera y la indemnización de $13,2 millones
Una pericia médica realizada durante el juicio determinó que la mujer presentaba una tenosinovitis en el hombro derecho, con una incapacidad parcial y permanente del 9%. Además, sufrió un esguince en la muñeca derecha que le provocó debilidad ligamentaria y articular, equivalente a otro 4% de incapacidad.
En cuanto a las consecuencias psicológicas, la especialista identificó un trastorno por estrés postraumático de intensidad entre grado I y II. Por ese motivo, recomendó un tratamiento psicoterapéutico de dos sesiones semanales durante al menos un año.
A partir de estas evaluaciones, el juzgado fijó una indemnización total de 13.200.000 pesos, distribuida de la siguiente manera:
$7.500.000: por incapacidad física y consecuencias patrimoniales.
$1.700.000: por daño psíquico y tratamiento psicológico.
$200.000: por gastos médicos, medicamentos y traslados.
$3.800.000: por daño moral.
La sentencia también estableció que al monto deberán sumarse los intereses correspondientes desde el día del accidente, ocurrido el 13 de marzo de 2016. Hasta la fecha del fallo se aplicará una tasa del 6% anual, mientras que desde entonces y hasta el pago efectivo se utilizará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos a 30 días.
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