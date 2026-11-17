Una mujer que sufrió una caída dentro de un colectivo de la línea 318 en Adrogué, partido de Almirante Brown, recibirá una indemnización de 13,2 millones de pesos más intereses, luego de que la Justicia determinara lo que habría ocurrido en el accidente ocurrido en marzo de 2016.

La resolución fue dictada el pasado martes 10 de noviembre por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Lomas de Zamora, casi diez años después del episodio. La pasajera, identificada como María Rosa Ledesma, habría sufrido lesiones físicas y psicológicas como consecuencia de una frenada brusca del colectivo.

El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2016, alrededor de las 16.30, cuando la mujer abordó el interno 12 de la línea 318 en una parada ubicada sobre la avenida Espora, entre Esteban Adrogué y Rosales, en Adrogué. Según consta en el expediente, el vehículo había recorrido aproximadamente 50 metros cuando se produjo el accidente.

Cómo ocurrió el accidente

La pasajera se encontraba caminando hacia los asientos de la parte trasera de la unidad cuando el conductor habría frenado repentinamente. Como consecuencia de la maniobra, perdió el equilibrio, se golpeó contra un caño pasamanos y cayó al piso del colectivo.

Durante el proceso judicial, la empresa Micro Ómnibus Mitre S.A. rechazó la versión de la mujer y cuestionó los daños que reclamaba. La aseguradora Metropol Sociedad de Seguros Mutuos acompañó esa postura.