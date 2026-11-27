La actividad se desarrollará entre las 14:00 y las 20:00 horas en el edificio ubicado en la calle Leonardo Rosales al 1512. La jornada reunirá a caballeros, guerreros y artesanos que formarán parte de una ambientación pensada para recrear distintos aspectos de la época medieval, según indicaron los organizadores a El Diario Sur.

El grupo Somos Medievales realizará la última jornada del año este domingo 29 de noviembre en el Castillo Castell Forte de Adrogué. La propuesta abierta al público contará con distintas actividades culturales, música, combates y espacios temáticos para disfrutar.

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Durante el encuentro, los visitantes podrán presenciar recreaciones de combates, participar de actividades de arquería y conocer talleres de forja en vivo. A su vez, habrá música en vivo, mercados temáticos, espacios vinculados al esoterismo y una oferta gastronómica inspirada en la temática del lugar. Como parte de la propuesta, también se realizará un fogón para compartir el cierre de año.

La jornada contará con distintas actividades culturales, música, combates y espacios temáticos para disfrutar.

No habrá visitas a túneles en el Castillo Castell Forte de Adrogué

Cabe destacar que la jornada se desarrollará en sectores habilitados del predio del Castillo Castell Forte. En ese marco, durante el domingo no se realizarán visitas a los túneles del lugar ni al interior del museo, debido a que las actividades estarán concentradas exclusivamente en la fiesta.

Sobre el grupo Somos Medievales

El grupo que lleva adelante el proyecto se dedica a la recreación histórica y la difusión de la cultura medieval en Latinoamérica. A través de encuentros culturales en la Zona Sur y otras partes del país, sus integrantes realizan eventos que buscan acercar al público distintas expresiones de la época.