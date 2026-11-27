Los jardines de infantes de Almirante Brown y el programa FinEs habilitaron la convocatoria para el ciclo lectivo 2027, con propuestas destinadas tanto a chicos de 2 a 5 años como a mayores de 18 que quieran completar sus estudios. Los trámites ya están disponibles y cuentan con distintas sedes y fechas para anotarse.
En el caso del nivel inicial, las familias pueden acercarse directamente a los establecimientos para solicitar una vacante para los chicos. La propuesta contempla las modalidades de jornada simple y completa, de acuerdo con la disponibilidad de cada lugar.
En esos espacios también podrán consultar los horarios de atención y la documentación necesaria para realizar el trámite. En ese sentido, hasta el 30 de noviembre hay tiempo para anotarse.
Por otra parte, los interesados para el plan FinEs deberán dirigirse a cualquiera de las tres sedes habilitadas en el distrito.
Casa de la Cultura: Esteban Adrogué 1224, cuarto piso. De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00.
Jefatura Distrital: Quintana 650, Burzaco. De lunes a viernes, de 9:00 a 17:00.
CENS 452: Alem 680, Glew. De lunes a viernes, de 18:30 a 21:30.
Además, quienes necesiten más información sobre el programa pueden comunicarse al 11-6642-8399 o escribir al correo electrónico [email protected].
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