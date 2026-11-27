Los jardines de infantes de Almirante Brown y el programa FinEs habilitaron la convocatoria para el ciclo lectivo 2027, con propuestas destinadas tanto a chicos de 2 a 5 años como a mayores de 18 que quieran completar sus estudios. Los trámites ya están disponibles y cuentan con distintas sedes y fechas para anotarse.

En el caso del nivel inicial, las familias pueden acercarse directamente a los establecimientos para solicitar una vacante para los chicos. La propuesta contempla las modalidades de jornada simple y completa, de acuerdo con la disponibilidad de cada lugar.

En esos espacios también podrán consultar los horarios de atención y la documentación necesaria para realizar el trámite. En ese sentido, hasta el 30 de noviembre hay tiempo para anotarse.