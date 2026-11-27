Un hombre de 58 años fue detenido en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual contra una mujer en situación de calle. El sospechoso tenía un pedido de detención activo solicitado por la UFI N° 2 de Lomas de Zamora.

La detención se concretó el jueves 26 de noviembre, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante un procedimiento para localizar al hombre, según informaron fuentes policiales de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II.

La causa se inició a partir de un episodio ocurrido el 17 de noviembre, en el que un hombre habría intentado abusar sexualmente de una mujer de 53 años que se encontraba en situación de calle. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Lomas de Zamora.