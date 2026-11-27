Un hombre de 58 años fue detenido en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual contra una mujer en situación de calle. El sospechoso tenía un pedido de detención activo solicitado por la UFI N° 2 de Lomas de Zamora.
La detención se concretó el jueves 26 de noviembre, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante un procedimiento para localizar al hombre, según informaron fuentes policiales de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II.
La causa se inició a partir de un episodio ocurrido el 17 de noviembre, en el que un hombre habría intentado abusar sexualmente de una mujer de 53 años que se encontraba en situación de calle. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Lomas de Zamora.
El abuso sexual y la investigación
El episodio había tomado estado público luego de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad del Municipio de Almirante Brown que registraron el ataque. Según la reconstrucción del hecho, el sospechoso llegó en un automóvil y se acercó a la mujer, que se encontraba debajo de un techo para resguardarse de la lluvia.
Las imágenes mostraban al hombre descender del vehículo, observar los alrededores y caminar hasta donde estaba la víctima. Posteriormente, habría realizado exhibiciones obscenas y distintas acciones de carácter sexual antes de retirarse del lugar.
La situación judicial del detenido
De acuerdo con el parte policial, el hombre tenía un pedido de detención activo solicitado por la UFI N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) correspondiente al expediente.
Luego de concretarse el procedimiento, las autoridades judiciales dispusieron que el detenido sea trasladado al Departamento Judicial de Lomas de Zamora para comparecer ante la Justicia durante la primera audiencia del viernes 27 de noviembre. La investigación continúa bajo intervención de la fiscalía correspondiente.
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