Fredi Vivas, vecino de Adrogué, es una figura reconocida a nivel nacional por su trayectoria en el ámbito de la inteligencia artificial. Según contó a El Diario Sur, consiguió una beca para estudiar en la NASA en 2017 y, antes de fundar una empresa tecnológica que hoy tiene más de 40 integrantes, pasó por distintos emprendimientos, entre ellos un cyber en Burzaco.

De 46 años, su interés por la tecnología comenzó desde chico, cuando vivía en Lomas, y lo llevó a estudiar Ingeniería en Sistemas Informáticos. Después de recibirse, afirmó que trabajó en el desarrollo de software y pasó por distintas experiencias laborales y proyectos propios. “Tuve otros emprendimientos antes. Además, siempre trabajé en empresas e hice un poco de todo”.

Uno de los momentos que marcó su carrera llegó en 2017, cuando obtuvo una beca para estudiar en Singularity University, un programa que se desarrollaba en el campus de investigación de la NASA Ames, en California. De acuerdo a su relato, para conseguirla, tuvo que atravesar un proceso de selección que incluyó distintos desafíos y una presentación final, en la cual participaron más de 90 personas de 60 países: “Tuve la oportunidad de ganar. Estuve dos meses estudiando. Después un mes y pico más estuve incubando un proyecto”.

Su paso por Singularity University impulsó la creación de RockingData.

Ese paso también coincidió con el nacimiento de RockingData, una empresa enfocada en el análisis de datos y la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, de la que es CEO. “Fue como un gen de todo lo que estuve estudiando ese año”, resumió.