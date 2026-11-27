Fredi Vivas, vecino de Adrogué, es una figura reconocida a nivel nacional por su trayectoria en el ámbito de la inteligencia artificial. Según contó a El Diario Sur, consiguió una beca para estudiar en la NASA en 2017 y, antes de fundar una empresa tecnológica que hoy tiene más de 40 integrantes, pasó por distintos emprendimientos, entre ellos un cyber en Burzaco.
De 46 años, su interés por la tecnología comenzó desde chico, cuando vivía en Lomas, y lo llevó a estudiar Ingeniería en Sistemas Informáticos. Después de recibirse, afirmó que trabajó en el desarrollo de software y pasó por distintas experiencias laborales y proyectos propios. “Tuve otros emprendimientos antes. Además, siempre trabajé en empresas e hice un poco de todo”.
Uno de los momentos que marcó su carrera llegó en 2017, cuando obtuvo una beca para estudiar en Singularity University, un programa que se desarrollaba en el campus de investigación de la NASA Ames, en California. De acuerdo a su relato, para conseguirla, tuvo que atravesar un proceso de selección que incluyó distintos desafíos y una presentación final, en la cual participaron más de 90 personas de 60 países: “Tuve la oportunidad de ganar. Estuve dos meses estudiando. Después un mes y pico más estuve incubando un proyecto”.
Ese paso también coincidió con el nacimiento de RockingData, una empresa enfocada en el análisis de datos y la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, de la que es CEO. “Fue como un gen de todo lo que estuve estudiando ese año”, resumió.
Actualmente, la compañía tiene más de 40 empleados y trabaja con organizaciones de distintos rubros, como bancos, supermercados, laboratorios, empresas del agro, instituciones de salud y universidades.
Su mirada sobre la inteligencia artificial
En un contexto de crecimiento acelerado de estas herramientas, Vivas, autor de los libros ¿Cómo piensan las máquinas?, Invisible y Generación IA, consideró que todavía hay mucho por experimentar y aprender.
De esta manera, sostuvo que la discusión no debería centrarse simplemente en estar a favor o en contra de la inteligencia artificial, sino en comprender cómo se utiliza y con qué objetivos: “Creo que todo está relacionado al criterio y el sentido común, y también dónde y cómo”.
Su planteo apunta a incorporar la IA como una herramienta de trabajo, sin dejar de lado la mirada crítica. En ese sentido, se refirió a que el desafío está en aprender a aprovechar sus posibilidades y distinguir cuándo puede aportar valor: “Yo la uso y está buenísima”.
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A pesar de su recorrido profesional y de los vínculos que construyó en el mundo tecnológico, Vivas mantiene su vida en Adrogué, donde vive desde hace más de 20 años. “Tuve la posibilidad de que mi hija se críe acá, que pueda ir a un colegio cerca, ir y venir caminando con tranquilidad, y es un barrio muy lindo, así que no tengo dudas de vivir en Adrogué y de quedarme acá”, expresó.
Con el paso del tiempo, también creció su sentido de pertenencia por la localidad. Aunque su trabajo está ligado a una industria que tiene alcance internacional, dijo que cada vez tiene más orgullo de contar donde está: “Trato de contar lo lindo que es estar acá, y lo disfruto un montón”.
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