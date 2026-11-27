Brown de Adrogué realizará un partido a beneficio el viernes 4 de diciembre en el estadio Lorenzo Arandilla, con la participación de futbolistas, figuras del espectáculo y artistas. La recaudación será destinada a reconstruir el techo del gimnasio de la sede del club.

El encuentro, que estaba previsto originalmente para el sábado 28 de noviembre, enfrentará al plantel de futsal del “Tricolor” con un combinado de invitados y comenzará a las 21:00 horas. En ese sentido, la iniciativa lleva como lema “Jugamos por nuestro techo”.