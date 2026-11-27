Brown de Adrogué realizará un partido a beneficio el viernes 4 de diciembre en el estadio Lorenzo Arandilla, con la participación de futbolistas, figuras del espectáculo y artistas. La recaudación será destinada a reconstruir el techo del gimnasio de la sede del club.
El encuentro, que estaba previsto originalmente para el sábado 28 de noviembre, enfrentará al plantel de futsal del “Tricolor” con un combinado de invitados y comenzará a las 21:00 horas. En ese sentido, la iniciativa lleva como lema “Jugamos por nuestro techo”.
Entre los invitados estarán Pedro Alfonso, Gastón Grecco, el ex futbolista Agustín Pelletieri, Jorge “El Negro” Martínez, Sebastián Carrizo, Nicolás Demartini, Matías Sproat y Toti Ríos. También participará el cantante Román El Original, quien habitualmente acude a eventos benéficos en el distrito.
Entradas y detalles del partido a beneficio
Según indicaron desde la institución de Almirante Brown, la entrada tendrá un valor de $10.000 y podrá conseguirse en la secretaría de la sede. De esta manera, convocaron a socios, vecinos y simpatizantes a participar de la jornada para colaborar con la recuperación del espacio: “Los esperamos para vivir una verdadera fiesta tricolor, compartir una jornada especial y colaborar para que nuestro club siga creciendo”.
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