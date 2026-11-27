Emir Alfonso, futbolista de Longchamps que integra las categorías formativas de River Plate, se consagró campeón del Torneo Internacional Valesanito, conocido como la Copa Libertadores del fútbol infantil, disputado en Santa Fe entre el 18 y el 22 de noviembre. Es categoría 2020 y comenzó a jugar a los tres años en el club 30 de Septiembre de su barrio. Durante la competencia, el “Millonario” disputó ocho partidos, se destacó entre los 28 equipos participantes y se quedó con el título tras vencer 1-0 a Central San Carlos en la final. “Estuvieron buenos los partidos. La pasé bien con mis amigos y ganamos. Hicimos todo para salir campeones. Estoy muy feliz, levanté la copa”, contó el pequeño sobre la experiencia. Además, expresó que, tras estar varios días fuera de su casa por la competencia, su familia lo recibió como un verdadero campeón: “Cuando llegué me hicieron banderas, cantaron y hubo espumita”.

Publicidad

La familia lo recibió con aplausos, banderas y gritos de "dale campeón". Su llegada a River y el amor por el 30 de Septiembre, el club de su barrio Su llegada al club de Núñez se produjo cuando tenía cuatro años, después de que sus padres compartiera un video suyo en un canal de fútbol. A partir de esa publicación, los entrenadores se contactaron y lo convocaron a una prueba en la que quedó seleccionado. Raquel, su mamá, recordó cómo comenzó ese recorrido y destacó el crecimiento que tuvo desde entonces: “Es increíble. Empezó a jugar a los tres porque faltaba uno y ahora está muy bien”. Aunque juega en River, Emir sigue ligado al 30 de Septiembre, donde actualmente integra el equipo de la categoría 2019. Allí también tuvo una temporada con festejos: el año pasado salió campeón y este año consiguió el ascenso a la categoría C de la Liga ADIAB. “Eso nos pone contentos porque nosotros somos de acá, del barrio”, explicó la madre.

Publicidad