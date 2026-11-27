Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres se presentarán este sábado 28 de noviembre en Rafael Calzada, en el marco de una feria gastronómica y cultural que tendrá lugar durante tres jornadas en Almirante Brown. El espectáculo será con entrada libre y gratuita, aunque todavía no se confirmó el horario. La propuesta es organizada por Gastronómicos Brown y se desarrollará desde este viernes 27 hasta el domingo 29, de 11:00 a 24:00 horas, en el Polideportivo de la localidad ubicado en la intersección de Güemes y Cervantes, cerca de la estación ferroviaria de la localidad.

Publicidad

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer distintos puestos de comida, foodtrucks, heladerías y espacios de dulces y postres. También habrá cerveza artesanal, cócteles, juegos y una kermés para grandes y chicos. Además, contará con la participación de artesanos y emprendedores de Almirante Brown, que exhibirán sus productos. Vale destacar que el grupo ya visitó anteriormente Almirante Brown. Su presentación más reciente fue el pasado 14 de noviembre en Glew, donde convocó a una gran cantidad de público que se acercó para disfrutar de sus principales temas.

Publicidad