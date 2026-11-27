San Vicente tendrá un fin de semana con propuestas musicales para todos los gustos y uno de los platos fuertes será la presentación de Mora Godoy, que llegará al distrito este domingo 29 de noviembre con su espectáculo Tango Remix, junto a La Máquina Tanguera.

El show comenzará a las 18 en el Palacio Municipal, ubicado en avenida Sarmiento 39. La propuesta combinará el tango tradicional con una puesta renovada, en una presentación con entrada libre y gratuita.

En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará al Club Deportivo San Vicente, ubicado en 9 de Julio 180.