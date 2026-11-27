San Vicente tendrá un fin de semana con propuestas musicales para todos los gustos y uno de los platos fuertes será la presentación de Mora Godoy, que llegará al distrito este domingo 29 de noviembre con su espectáculo Tango Remix, junto a La Máquina Tanguera.
El show comenzará a las 18 en el Palacio Municipal, ubicado en avenida Sarmiento 39. La propuesta combinará el tango tradicional con una puesta renovada, en una presentación con entrada libre y gratuita.
En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará al Club Deportivo San Vicente, ubicado en 9 de Julio 180.
La presentación de Mora Godoy será parte de una agenda de festejos y música que se desarrollará durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en distintos puntos del distrito.
La agenda musical del fin de semana en San Vicente
Las actividades comenzarán el sábado a las 19 con el concierto de la Orquesta Mainumbí, que celebrará sus 15 años en la Laguna de San Vicente, ubicada en Facundo Quiroga y Quilmes. La presentación contará con artistas invitados de Misiones, Chile y Brasil, además de la participación del Coro Municipal de San Vicente y San Vicente Tango y Arte.
El domingo, desde las 17, también en la Laguna, será el turno de Adestiempo, que festejará sus 20 años con un espectáculo pensado para toda la familia
Desde el Municipio invitaron a los vecinos a acercarse con mate y reposera para disfrutar de las distintas propuestas. Todos los espectáculos serán gratuitos y al aire libre.