En los últimos días vi en redes sociales a muchos católicos “de toda la vida” manifestar su enojo o incomodidad frente al fenómeno de los llamados “new catholics”: personas que, a partir de la visita del Papa León XIV, volvieron a mirar a la Iglesia, se interesaron por la fe o sintieron ganas de acercarse por primera vez. Y me quedé pensando en eso. Es cierto que puede molestar que algunos se acerquen a Jesús como si fuera una moda, que lo conviertan en una tendencia o que parezca que todo se reduce a conseguir un video aesthetic para las redes sociales. Yo misma viví una situación durante el encuentro del Papa con los jóvenes en Buenos Aires que me hizo enojar: unas chicas que estaban cerca de la valla se subieron a los hombros de sus amigos e impidieron que quienes estábamos detrás pudiéramos ver al Santo Padre. Cuando les pedimos que se bajaran, no solo no lo hicieron, sino que se burlaron de nosotros.

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Pero, más allá de esa bronca, me quedó una pregunta: ¿qué hacemos nosotros, los que hace años caminamos en la Iglesia, cuando alguien que estaba lejos decide acercarse? La visita de León movilizó a miles de personas. Algunas volvieron a rezar después de mucho tiempo, otras sintieron curiosidad y quizás muchas descubrieron que todavía había algo de la fe que seguía vivo en ellas. No sabemos qué pasó en el corazón de cada una, y tampoco nos corresponde juzgarlo. No nos corresponde presentar la vida de fe como un checklist a cumplir que ni siquiera nosotros después de años completamos. No podemos llamarnos seguidores de Jesús y, al mismo tiempo, poner obstáculos a quienes quieren encontrarlo. La vida de fe es una propuesta de vincularte con una persona que asegura que si te acercás no te va a rechazar. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: “Al que venga a mí yo no lo rechazaré” (Juan 6, 37). Y Francisco nos dejó una frase que no deberíamos olvidar: “Todos, todos, todos”.

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