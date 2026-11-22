Esta semana la política argentina estuvo muy ocupada. Ocupadísima. El detalle es que estuvo ocupada consigo misma.

El martes, por el Día de la Militancia, Sergio Massa juntó en el Teatro Otamendi de San Fernando a buena parte del peronismo: exgobernadores del peronismo federal, intendentes, La Cámpora, la CGT y hasta Pichetto y Urtubey. Hubo foto, marcha cantada y una promesa de cierre: "Va a haber unidad". Faltaba un detalle menor, el gobernador de la provincia. Desde el entorno de Axel Kicillof aseguran que ni siquiera lo invitaron; Massa dice que estaban todos invitados. En La Plata leyeron el acto como un plan para condicionar su candidatura y respondieron convocando a sus intendentes a un acto propio. La discusión de fondo es si habrá PASO o no, o sea, cómo se reparten los lugares de una lista que todavía no existe para una elección que es el año que viene.

Del otro lado del mostrador, el oficialismo tampoco se aburrió. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, le pidió públicamente a Caputo bajar impuestos a las pymes y mostrar resultados antes de 2027. Días antes, el Presidente había compartido en redes que "hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser capitán", y todo el mundo entendió a quién iba dirigido. El miércoles, en televisión, Milei aclaró que no, que era para el kirchnerismo, que Bullrich es su socia política y que echarla es el deseo del círculo rojo. Eso sí, le rechazó uno por uno los pedidos. Al día siguiente ella grabó otro video con los mismos reclamos.

No digo que estas discusiones no importen. Quién conduce el peronismo y qué rumbo económico sigue el Gobierno son temas serios. Lo que me llama la atención es la temperatura. Durante toda la semana, los dos espacios que se disputan el país hablaron mucho más de sí mismos que de nosotros.

Y nosotros, mientras tanto, tuvimos lo nuestro. El viernes 13 a la mañana, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, una fuga de gas terminó en una explosión y un incendio. Hasta ahora murieron dos personas, una de ellas un operario que trabajaba sobre la cañería. Hubo decenas de heridos, una escuela, un geriátrico y varios comercios evacuados, y vecinos que todavía no terminan de entender cómo una mañana cualquiera se convirtió en esto. Bomberos voluntarios de Lanús, Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Wilde y Villa Domínico trabajaron durante horas para contener el fuego. Ellos sí estuvieron donde tenían que estar.

Qué pasó exactamente y quiénes son responsables lo tiene que determinar la Justicia. Pero hay cosas que ya se saben. La explosión ocurrió mientras se reparaba un caño de la red de Metrogas. Esa misma noche, según informó el Municipio, la empresa todavía no había logrado controlar la fuga. Y el Municipio de Lanús se presentó como querellante por lo que considera un incumplimiento de los protocolos de emergencia. Metrogas es la que tiene la concesión, la que nos cobra la factura todos los meses y la que debe garantizar que su red no sea un peligro para quienes viven encima de ella. Le debe a la zona sur explicaciones claras, y no solamente un comunicado.

Ahí está mi punto. Una explosión en el corazón del conurbano, con muertos y con una empresa de servicios públicos bajo la lupa, merecía que algún dirigente con micrófono nacional se preguntara cómo se controla a las concesionarias, quién revisa las obras en la vía pública o qué va a pasar con los comerciantes que perdieron todo. Alcanza con repasar la agenda de la semana para ver dónde estuvo puesta la energía. Algo de eso hubo, sobre todo en los medios. En la dirigencia, lo que hubo fue una semana de fotos, posteos e indirectas.

Por ahí la explicación es sencilla. La interna se resuelve mirándose al espejo; los problemas de la gente hay que salir a buscarlos.