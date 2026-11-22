El 2 de julio de 1992 se realizó la primera Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Participaron unas 300 personas, que caminaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, bajo la consigna “libertad, igualdad y diversidad”. Las fotos y las crónicas burlonas de los periodistas cancheros de aquella época muestran a los manifestantes con máscaras de cartón y cartulina: no por una moda como la del glitter, sino porque ser reconocidos, quedar “escrachados” en la cobertura de un diario o de la tele, podía tener consecuencias dramáticas a nivel familiar y laboral. Pasaron solo 34 años. En 1992, por ejemplo, ya habían nacido mis tres hermanos y prácticamente la totalidad de los diputados y senadores nacionales. Patricia Bullrich ya había cambiado de partido un par de veces. Y en este corto lapso, pasamos de 300 porteños con máscara a que también haya ediciones de la Marcha del Orgullo en las localidades de nuestra región. Hace un par de años que se hacen en Lomas, en Brown, en Esteban Echeverría y hasta en el pueblerino San Vicente de mis amores. A cara descubierta, con la seguridad provista por los patrulleros de los intendentes peronistas, que donde ven un posible voto están (y ese incentivo, en general, produce cosas buenas, aunque a la gente “común” le pueda sonar antipático).

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Después de las conmovedoras escenas de fe popular que nos dejó la visita del Papa, quería comenzar esta columna con estas otras escenas de los colectivos LGTB del conurbano con sus colores y sus reivindicaciones atravesando Alem, Laprida, Sarmiento, pacíficamente, atemorizando a cualquier gil al que se le pudiera ocurrir gritarles algo. Pensaba, también, en que este sábado se desarrollaba La Noche de los Museos en San Vicente, con la plaza Mariano Moreno como epicentro, y que el Municipio había preparado un operativo especial por si Boca salía campeón y se daban festejos que cruzara a ambas tribus. Escribo esto el viernes, no tengo forma de saber si ganó Boca y eventualmente una turba desenfrenada de bosteros drogados profanó la muestra de la parroquia, saqueó los puestos de los artesanos, se robó las armas del museo de los héroes de Malvinas. Eso echaría por tierra la hipótesis que estoy tratando de plantear sobre nosotros mismos como un pueblo civilizado, diverso, que, en el mejor sentido de la palabra, toma las calles y los espacios públicos para expresarse, para celebrar, para protestar, para, en resumidas cuentas, vivir. No es imposible que en un festejo estilo Boca campeón haya sarpados que la pudran. Las celebraciones del Mundial pasado solían terminar con incidentes cuando se retiraban las familias y quedaban los peorcitos. No me olvido de Franco Depauli, el vecino de Cañuelas que estaba en la plaza con su familia después de la victoria con Egipto y se ligó un piedrazo por una pelea entre barritas. Fue un caso extremo que no representa la generalidad, pero tampoco nos podemos hacer los boludos y decir que es una tragedia fuera de contexto.

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