Esta semana comparto las reflexiones de Damián Rodríguez, a quien tengo un gran aprecio. Hemos compartido varios proyectos, disfrutando de crear, intercambiar ideas y trabajar juntos. Damián es Coach Ontológico Profesional, acompaña procesos en empresas, deporte y educación, creó el método C.E.R.O. e integra Clubes TED-Ed Argentina. Los invito a leerlo. Un error puede durar un segundo. Pero si un jugador sigue pensando en esa jugada, puede perder la siguiente. Una decisión arbitral o un resultado adverso pueden cambiar cómo compite un equipo. No alcanza con estar preparado: importa cómo respondemos cuando las cosas no salen como esperamos. Entrenamos el cuerpo, perfeccionamos la técnica y diseñamos estrategias. Pero ¿cuánto entrenamos la mente?

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Desde el coaching acompaño a deportistas y equipos en habilidades que impactan en su rendimiento: atención, confianza, comunicación, liderazgo y gestión emocional. Integro coaching ontológico y Programación Neurolingüística (PNL) para reconocer patrones de pensamiento y generar respuestas ante la exigencia. En Monte Grande Rugby Club trabajo desde hace 2 años con el plantel superior sobre recuperación después del error, foco y conexión colectiva para lograr objetivos. Este año acompañé al plantel superior de hockey femenino SAGAB Lomas, trabajando identidad, compromiso, comunicación y preparación mental. Ambos equipos cumplieron sus objetivos: detrás hay esfuerzo y trabajo sostenido. Una clave es distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No elegimos todas las circunstancias de una competencia, pero podemos entrenar nuestra respuesta.

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