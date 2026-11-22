Esta semana comparto las reflexiones de Damián Rodríguez, a quien tengo un gran aprecio. Hemos compartido varios proyectos, disfrutando de crear, intercambiar ideas y trabajar juntos. Damián es Coach Ontológico Profesional, acompaña procesos en empresas, deporte y educación, creó el método C.E.R.O. e integra Clubes TED-Ed Argentina.
Los invito a leerlo.
Un error puede durar un segundo. Pero si un jugador sigue pensando en esa jugada, puede perder la siguiente. Una decisión arbitral o un resultado adverso pueden cambiar cómo compite un equipo. No alcanza con estar preparado: importa cómo respondemos cuando las cosas no salen como esperamos.
Entrenamos el cuerpo, perfeccionamos la técnica y diseñamos estrategias. Pero ¿cuánto entrenamos la mente?
Desde el coaching acompaño a deportistas y equipos en habilidades que impactan en su rendimiento: atención, confianza, comunicación, liderazgo y gestión emocional. Integro coaching ontológico y Programación Neurolingüística (PNL) para reconocer patrones de pensamiento y generar respuestas ante la exigencia.
En Monte Grande Rugby Club trabajo desde hace 2 años con el plantel superior sobre recuperación después del error, foco y conexión colectiva para lograr objetivos.
Este año acompañé al plantel superior de hockey femenino SAGAB Lomas, trabajando identidad, compromiso, comunicación y preparación mental. Ambos equipos cumplieron sus objetivos: detrás hay esfuerzo y trabajo sostenido.
Una clave es distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No elegimos todas las circunstancias de una competencia, pero podemos entrenar nuestra respuesta.
El objetivo no es jugar sin miedo, evitar errores o estar siempre motivados. Es desarrollar recursos para que una dificultad no condicione lo que viene. Un equipo no se define solo por cómo juega cuando todo sale bien, sino por cómo responde ante la adversidad.
El rendimiento no se construye únicamente en el entrenamiento físico ni se define solo durante el partido. También se construye en la mente, en los vínculos y en las decisiones cotidianas.
La mente también se entrena. Y se entrena antes de que llegue el momento de demostrarlo.