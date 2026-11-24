Un hombre de nacionalidad colombiana quedó aprehendido en Alejandro Korn luego de ser interceptado en un control policial de la zona El Roll, en el ingreso al distrito a través de Presidente Perón. Llevaba más de seis fajos de billetes en un morral y no pudo justificar la procedencia del dinero.
El procedimiento se realizó este lunes alrededor de las 17.40 horas, cuando efectivos que participaban de un control vehicular detuvieron la marcha de un Nissan Versa en la Ruta 210, en jurisdicción de San Vicente.
Según pudo saber El Diario Sur, el conductor presentó la documentación del vehículo en regla. Sin embargo, ante una actitud que llamó la atención de los agentes, tanto él como su acompañante fueron invitados a descender para realizarles un control preventivo.
Los dos hombres viajaban desde la provincia de Córdoba. El conductor era oriundo de esa provincia, mientras que su acompañante manifestó ser de nacionalidad colombiana y no contaba con documentación física para acreditar su identidad.
El dinero en efectivo
Durante la requisa, los efectivos encontraron que uno de los hombres llevaba un morral negro con una importante cantidad de dinero en efectivo, distribuido en más de seis fajos de billetes. De acuerdo con el parte, el acompañante no pudo explicar la procedencia de la suma.
Además, manifestó ser extranjero, de nacionalidad colombiana, pero no contaba con documentación física que permitiera acreditar su identidad ni su situación migratoria en el país.
Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal policial de la Comisaría Segunda de Alejandro Korn. Los efectivos trasladaron al hombre para realizar las actuaciones correspondientes por una averiguación de ilícito.
El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Policía de San Vicente y personal que colaboró con el operativo. El acompañante quedó aprehendido mientras avanzan las actuaciones judiciales.