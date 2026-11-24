Un hombre de nacionalidad colombiana quedó aprehendido en Alejandro Korn luego de ser interceptado en un control policial de la zona El Roll, en el ingreso al distrito a través de Presidente Perón. Llevaba más de seis fajos de billetes en un morral y no pudo justificar la procedencia del dinero.

El procedimiento se realizó este lunes alrededor de las 17.40 horas, cuando efectivos que participaban de un control vehicular detuvieron la marcha de un Nissan Versa en la Ruta 210, en jurisdicción de San Vicente.

Según pudo saber El Diario Sur, el conductor presentó la documentación del vehículo en regla. Sin embargo, ante una actitud que llamó la atención de los agentes, tanto él como su acompañante fueron invitados a descender para realizarles un control preventivo.