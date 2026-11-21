La explosión ocurrida en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, ya dejó cuatro víctimas fatales, luego de que se confirmara el fallecimiento de otros dos trabajadores que permanecían internados desde el incidente. El hecho ocurrió hace ocho días, durante tareas de renovación de la red de gas en una zona comercial de la localidad.
Según informaron fuentes judiciales a Infobae, las dos nuevas víctimas eran operarios que habían resultado heridos durante el estallido y se encontraban hospitalizados en un centro de salud de San Justo. Hasta el momento, no trascendieron sus identidades.
Son dos operarios de la empresa Exgadet S.A., que realizaban trabajos en el lugar del estallido y que fallecieron esta madrugada. Los trabajadores fueron identificados como Matías Leguizamón, de 31 años y Juan José Servín, de 33.
Los fallecimientos se suman a los de Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44, ambos trabajadores de Metrogas. García murió el mismo día de la explosión, aunque su identificación se confirmó varios días después debido al estado en el que fue encontrado su cuerpo entre los escombros.
El trabajador era padre de dos chicos de 6 y 8 años. Por su parte, D’Alesandro había sido trasladado al Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado por las lesiones sufridas.
Cómo ocurrió la explosión en Remedios de Escalada
El episodio se registró el viernes 13 de noviembre, a las 10:52, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada.
De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, una máquina perforadora que participaba de trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería a las 9:44. La rotura provocó una fuga que, poco más de una hora después, derivó en la explosión.
El estallido generó incendios en distintos comercios ubicados sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen, además de importantes daños materiales en las construcciones cercanas.
Ante la emergencia, se dispuso la evacuación de la zona y trabajaron dotaciones de bomberos de Lanús y otros municipios de la región. La pérdida de gas pudo ser controlada varias horas después.
Durante las tareas de búsqueda se reportaron posibles personas desaparecidas. Sin embargo, uno de los afectados fue encontrado desorientado por personal de seguridad y otro aviso resultó ser una falsa alarma, por lo que se descartó la existencia de personas cuyo paradero se desconociera.
La Justicia secuestró la máquina que habría dañado el caño de gas
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada, encabezada por la fiscal Yanina Estévez, quien busca determinar las circunstancias del episodio y establecer si existieron responsabilidades penales.
Como parte de las medidas judiciales, el jueves 19 de noviembre se ordenó el secuestro de la máquina que habría provocado la rotura de la cañería.
Se trata de una perforadora direccional horizontal Ditch Witch JT20, identificada como TUNE-1621 y perteneciente a Exgadet S.A., la empresa contratista que realizaba las tareas en el lugar.
La maquinaria fue retirada de un obrador ubicado en Alfredo Palacios 4690, en Valentín Alsina, donde permanecía resguardada desde el incidente.
Los investigadores también secuestraron la computadora que controla el funcionamiento de la perforadora y teléfonos celulares de empleados vinculados con las tareas. Además, incorporaron documentación técnica y comercial relacionada con los trabajos.
Por su parte, Exgadet presentó ante la Justicia contratos y otros documentos, puso a disposición la maquinaria utilizada y solicitó ser notificada antes de la realización de las pericias.
Investigan si se cumplieron los protocolos de emergencia
Uno de los principales puntos que analiza la Fiscalía es qué ocurrió entre la rotura del caño y la explosión, un período de aproximadamente una hora durante el cual existió una fuga de gas.
La investigación busca establecer si se aplicaron correctamente los procedimientos de seguridad previstos para este tipo de situaciones y si hubo incumplimientos que pudieran haber contribuido a las consecuencias del episodio.
En ese marco, Metrogas presentó un escrito judicial en el que sostuvo que un inspector de la compañía había informado sobre la rotura de la cañería 36 minutos antes de que una vecina alertara por la pérdida.
La distribuidora también indicó que los trabajos contaban con las autorizaciones correspondientes de los organismos reguladores y de la Municipalidad de Lanús.
Según la documentación presentada, el Municipio había autorizado a Exgadet a intervenir en el sector comprendido por las avenidas Hipólito Yrigoyen, Coronel Leonardo Rosales y Coronel Beltrán, y posteriormente extendió el permiso por otros 60 días.
Mientras tanto, en el lugar de la explosión continúan las tareas de demolición de las estructuras dañadas y los peritajes dispuestos por la Justicia.
Por el momento, no hay personas imputadas en la causa, que mantiene la calificación de incendio o estrago culposo seguido de muerte. La Fiscalía continúa analizando las pruebas reunidas para determinar cómo se produjo el estallido y si existieron responsabilidades penales.
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