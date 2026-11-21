La explosión ocurrida en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, ya dejó cuatro víctimas fatales, luego de que se confirmara el fallecimiento de otros dos trabajadores que permanecían internados desde el incidente. El hecho ocurrió hace ocho días, durante tareas de renovación de la red de gas en una zona comercial de la localidad.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, las dos nuevas víctimas eran operarios que habían resultado heridos durante el estallido y se encontraban hospitalizados en un centro de salud de San Justo. Hasta el momento, no trascendieron sus identidades.

Son dos operarios de la empresa Exgadet S.A., que realizaban trabajos en el lugar del estallido y que fallecieron esta madrugada. Los trabajadores fueron identificados como Matías Leguizamón, de 31 años y Juan José Servín, de 33.

Los fallecimientos se suman a los de Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44, ambos trabajadores de Metrogas. García murió el mismo día de la explosión, aunque su identificación se confirmó varios días después debido al estado en el que fue encontrado su cuerpo entre los escombros.

El trabajador era padre de dos chicos de 6 y 8 años. Por su parte, D’Alesandro había sido trasladado al Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado por las lesiones sufridas.

Cómo ocurrió la explosión en Remedios de Escalada

El episodio se registró el viernes 13 de noviembre, a las 10:52, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada.

De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, una máquina perforadora que participaba de trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería a las 9:44. La rotura provocó una fuga que, poco más de una hora después, derivó en la explosión.

El estallido generó incendios en distintos comercios ubicados sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen, además de importantes daños materiales en las construcciones cercanas.