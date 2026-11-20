El ramal Ezeiza del Tren Roca circula con servicio limitado entre Plaza Constitución y Llavallol en la tarde de este viernes debido a una colisión con una persona registrada en la localidad de Monte Grande .

La interrupción parcial fue informada a las 14:30 horas y afecta a los pasajeros que utilizan el servicio ferroviario para trasladarse entre la zona sur del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia del hecho, los trenes no completan su recorrido habitual hasta la estación Ezeiza y circulan únicamente entre Plaza Constitución y Llavallol.